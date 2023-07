Acude Eréndira Ibarra al GIFF pese huelga de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.-Por las restricciones que hay para afiliados a los sindicatos estadounidenses de actores y guionistas, las mexicanas Eréndira Ibarra y Natasha Ybarra- Klor han tenido que detener proyectos, pero no su participación en la inauguración en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

Si bien tienen en camino series y películas de su casa productora, Anónima Media, ambas detallaron que de momento las han pausado y su presencia en el encuentro fílmico es para actividades alternas.

"Yo no estoy promoviendo ninguna película, vengo a hablar sobre la campaña en contra de la violencia a las mujeres y a las niñas con el estado, con la Secretaría de Salud, no estoy infringiendo nada", explicó la actriz de Matrix: Resurrecciones, a su paso por la alfombra roja inaugural.

Ybarra- Klor, por su parte, participará en el Foro SinergIA sobre inteligencia artificial, donde conversará de los usos que esta tiene en el guionismo.

Incluso buscó a representantes del sindicato de escritores de Estados Unidos para tener claro el posicionamiento que ellos mantienen y cómo va la discusión con productores y estudios en Hollywood.

"Su postura es que la inteligencia artificial se pueda usar de manera regulada, pero no puede producir obras literarias al no poderse considerar un creador porque no es una persona.

"Yo utilizo la inteligencia artificial en ciertas ocasiones me parece una herramienta muy útil, pero que efectivamente tenemos que encontrar la manera de regularla. Me voy a echar todo el día (en el foro) para meterme al pleito bien", compartió.

Las hermanas y socias fueron algunas de las estrellas que acompañaron el inicio de la edición 26 del GIFF en León, en una alfombra por la que también desfilaron el director Hari Sama, Arap Bethke y Moisés Arizmendi.

El filme que dio la gala inaugural fue Joan Baez I Am a Noise, aunque la música y activista no estuvo presente.