Hará pausa en el cine

La aclamada actriz Tilda Swinton dejó sorprendido al mundo del cine tras compartir que se tomará un descanso de la actuación en la gran pantalla.

La intérprete, conocida por su versatilidad y papeles icónicos en películas de diversos géneros, expresó su necesidad de lo que ella denomina "recalibrarse" y alejarse de ciertos aspectos de la industria cinematográfica.

Swinton, cuyo talento ha brillado en superproducciones como el Universo Cinematográfico de Marvel, ha revelado en una entrevista que busca un respiro de la vorágine de su carrera.

"No me estoy alejando del cine en sí. Sólo me estoy alejando de ciertos aspectos del cine", aclaró la actriz.

Swinton explicó que desea tomarse un tiempo prolongado para reflexionar sobre su futuro y reconectar consigo misma, lejos del ritmo frenético de los rodajes y las giras promocionales.

"Eso no se puede hacer cuando se viaja por todo el mundo, con una gran huella de carbono", reflexionó, consciente del impacto ambiental de su profesión.