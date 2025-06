Martha Cristiana confirma noviazgo con su primo

Han pasado nueve años desde que Martha Cristiana y Raúl Martínez Ostos pusieron fin a su matrimonio, una etapa compleja, que poco a poco ha ido quedando en el pasado. Desde entonces, la modelo mexicana ha forjado su camino propio, reencontrándose consigo misma en lo personal y lo profesional.

La actriz ha incursionado en proyectos con un enfoque más íntimo, siempre teniendo en cuenta la convivencia con sus hijos Luca, Mateo, Alberto y Aarón.

En medio de esta etapa, ha surgido un nuevo capítulo en su vida amorosa que, aunque inesperado, la tiene profundamente feliz. Recientemente, la actriz y modelo mexicana sorprendió al revelar que desde hace cuatro años mantiene una relación sentimental con su primo segundo, José, quien es ocho años menor que ella.

Durante un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de ´Cuando seas mía´ compartió detalles de este inesperado romance que ha florecido con el tiempo.

"Ya tengo cuatro años de relación y, pues, muy padre, porque fue algo que se dio, ni nos imaginábamos, es un primo segundo mío. ¡Qué escándalo!", expresó la actriz con una sonrisa.

Martha Cristiana suele ser sumamente discreta respecto a este tema, especialmente después de haber lidiado con un complejo proceso de divorcio. Sin embargo, anteriormente, en una entrevista con el periodista Mich Rubalcava explicó que la relación surgió de manera natural.

"Él no se dedica a nada de esto, pero resulta ser que yo lo conocía de toda la vida, pero no convivimos de niños. Su abuela y mi abuela eran hermanas, fue un primo segundo con el que no conviví. Lo conocí cuando tenía 23 o 24 años, más o menos", explicó.

Además, durante la entrevista agregó que, con el paso de los años, su convivencia fortaleció su relación, especialmente por la sinceridad de su vínculo. "Decidimos darnos la oportunidad, pensamos que era una locura y que mucha gente se iba a desconcertar, pero decidimos tomar ese riesgo", expresó la modelo.

Este nuevo capítulo en su vida llega tras un complicado divorcio en 2015 del empresario Raúl Martínez Ostos, con quien estuvo casada durante 16 años y tuvo dos hijos.

La separación fue marcada por denuncias públicas de violencia doméstica por parte de la actriz, aunque actualmente tiene una relación de armonía con su ex esposo, a quien le desea la mayor felicidad. Actualmente Raúl Martínez Ostos está casado con la también actriz Ana Serradilla.

Martha Cristiana ha encontrado en José una relación que describe como "la más bonita que ha tenido", debido a los valores y la educación que él posee. A pesar de las críticas que puedan surgir, la actriz se muestra feliz y en paz con su relación.