Recuperación de Eva Gary tras accidente en Pretty Woman

La actriz Eva Gary, quien se recupera de una caída en una función de Pretty Woman: The Musical, está de buen ánimo y preparada para seguir adelante, pese a sus lesiones.

Desde un hospital en San Pedro, subió un video a Instagram, tapándose una parte del rostro con hielo por la inflamación y mostrando sus muñecas vendadas, luego del accidente en el Showcenter Complex.

"Tengo las dos muñecas rotas, una conmoción cerebral. Tengo una leve fractura en la nariz, que no va a llegar a mayores. Y ahora tengo mi cara muy hinchada. Fuera de eso, estoy lista para el show. Me siento bien. Ah, y también traigo unos puntos en el mentón", contó.

Gary, quien interpreta el personaje que inmortalizó Julia Roberts en la película de 1990, mostró además los regalos que ha recibido de la gente durante su estancia en el hospital.

"Mis mensajes directos están rebasados de cariño y amor, nunca me hubiera imaginado ese apoyo. Estoy muy agradecida", agregó.

"He recibido muchas preguntas y no quiero dejar a nadie en la oscuridad. Les quiero decir que estoy bien, y en unas semanas todo habrá sanado. Gracias a todos en Monterrey, y en la Ciudad de México que me han escrito".

A los pocos minutos de subir el video ya se encontraba lleno de comentarios de apoyo del seguidores, algunos de ellos que estuvieron en la función, y de sus compañeros del elenco.

La producción reanudará el miércoles funciones en Baton Rouge, Louisiana, con la actuación de Dani Kucera encabezando el elenco con Jack Rasmussen.

Gary cayó en el foso de los músicos durante la tercera función de su temporada en Monterrey, a los pocos minutos de arrancar el primer acto.

"Me están atendiendo muy bien. No hay necesidad de preocuparse. Gracias", dijo en su video.