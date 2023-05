Muere la actriz de ´Hospital General´

Ciudad de México

"Extrañaremos mucho a Jackie, pero su espíritu positivo siempre vivirá con nuestro elenco y equipo. Deja un legado duradero por su interpretación nominada al Emmy de la chica mala convertida en heroína y siempre será recordada por su corazón amable y su espíritu radiante", escribió en su cuenta de Twitter.

El medio Usa Today compartió que la actriz murió a causa de cáncer, a unos meses de haber sido diagnosticada en Los Ángeles.

"Extrañaremos mucho a Jackie, pero su espíritu positivo siempre vivirá con nuestro elenco y equipo. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus seres queridos, amigos y familiares, especialmente a sus hijas Cassidy y Lacey", agregó el productor.

Jacklyn Zeman saltó a la fama en los años 70, su salto al mundo artístico fue a través del modelaje, donde captó la atención y de inmediato tuvo su debut en los programasThe Edge of Night" y "One Life to Live". Su proyecto más conocido fue la novela "Hospital General" y en los últimos años se alejó de la pantalla y se dedicó a su familia.