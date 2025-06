Dua Lipa confirma compromiso con el actor Callum Turner

La cantante Dua Lipa confirmó que está comprometida con el actor Callum Turner y aseguró sentirse emocionada por iniciar esta nueva etapa en su vida.

"Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante", dijo en una entrevista con la edición británica de la revista Vogue.

La artista, de 29 años, contó que el anillo fue diseñado especialmente para ella por Turner, quien buscó la opinión de su hermana y sus mejores amigas para que la joya reflejara su personalidad.

"Estoy obsesionada con él. Es muy propio de mí. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien", expresó.

Por el momento, la pareja no tiene planes inmediatos de boda. Lipa explicó que ambos están concentrados en sus respectivos proyectos profesionales -ella en su gira y él en el rodaje de nuevos proyectos- y que prefieren disfrutar con calma esta etapa.

"Nunca he sido de las que han pensado realmente en una boda ni en qué tipo de novia sería", confesó. "Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial".

La intérprete de "Break My Heart" también expresó su deseo de formar una familia en algún momento.

"Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo, cómo funcionaría si me fuera de gira Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos", aseveró.

Dua y Callum se conocieron en The River Cafe de Londres, presentados por la cofundadora del lugar, Ruth Rogers. Aunque ya se habían cruzado antes en fiestas y otros sitios, fue un año después en Los Ángeles cuando coincidieron en una cena con amigos y comenzaron a hablar.

"De repente aparece Callum", recordó Lipa, quien confesó que ambos estaban leyendo la misma novela: "Trust", del escritor argentino Hernán Díaz.

Ante tantas coincidencias, la cantante no duda de que estaban destinados a estar juntos. "Claro que sí", respondió, sonriendo.