Posible regreso de Pierce Brosnan como James Bond

Pierce Brosnan, el icónico actor que encarnó a James Bond en cuatro entregas cinematográficas, manifestó su interés en retomar el papel del agente 007 para una nueva película, informó el medio NME.

A pesar de su deseo de regresar a la piel del súper agente, el actor sugiere que la franquicia necesita inyectar "sangre fresca" para revitalizar la saga.

En una reciente entrevista con GQ, durante la promoción de su nueva serie MobLand, Brosnan respondió a la especulación sobre la posibilidad de interpretar a una versión envejecida de Bond, tras la adquisición de los derechos creativos de la franquicia por parte de Amazon MGM Studios.

"He oído hablar de esa idea. Por supuesto, ¿cómo no me iba a interesar?. Pero ahora es una situación delicada. Creo que es mejor dejar las cosas como están, en realidad. Así lo creo. Es una idea y una idea bastante romántica, pero creo que todo cambia, todo se desmorona.

"Creo que es mejor dejarlo en manos de otro hombre, en manos de sangre fresca", confesó Brosnan, quien precedió a Daniel Craig en el emblemático papel del espía británico.

Las declaraciones de Brosnan se producen tras el rechazo del director de terror Osgood Perkins a dirigir una película de Bond, en respuesta a la adquisición de la franquicia por parte de Amazon.

En un reciente AMA de Reddit, Perkins respondió con un contundente "No, porque a la mierda Jeff Bezos" a la pregunta de si estaría dispuesto a dirigir una película o trilogía de Bond.

La adquisición de James Bond por parte de Amazon ha generado preocupación entre los fanáticos, quienes temen que la franquicia pierda su esencia sin la influencia creativa de Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, responsables de la saga durante los últimos 60 años.

Aún no se ha realizado ningún anuncio oficial sobre la próxima película de Bond, siendo No Time To Die la última entrega, que marcó la despedida de Daniel Craig del papel.

El casting para el próximo 007 también se encuentra en el aire, con nombres como Aaron Taylor-Johnson y Henry Cavill frecuentemente vinculados al personaje.