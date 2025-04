Asilado de la TV: Ya no contratan

En su juventud fue uno de los actores más solicitados de las telenovelas mexicanas, pero cuando se convirtió en empresario a Rodrigo Vidal dejaron de llamarlo para actuar, y es por esto que, muy a su pesar, ha estado ausente de las pantallas de televisión.

Hoy el actor está de regreso, pero en el teatro, en la comedia Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, donde comparte créditos con Leonardo García, Armando Araiza y Antonio Escobar.

Sin embargo, Vidal aprovechó para lanzar un llamado a sus amigos productores y pedirles trabajo, porque desea volver a tener presencia como actor.

“Ya no actúo como antes porque, gracias a Dios, estoy muy metido en los negocios. Lo último que hice de teatro fue algo lindo con Humberto Zurita, la comedia Papito Querido, pero ya tiene dos años y pico”, expresó Vidal, de 52 años.

NO ES REQUERIDO EN TV

Aunque no está muy seguro la razón por la que ya no es solicitado por los productores, sospecha que se debe a su desarrollo como empresario en el ámbito televisivo y creador de contenido.

Vidal trabajó en melodramas como Dos Mujeres, Un Camino (1993), El Premio Mayor (1995), Amigas y Rivales (2001) y Hasta Que El Dinero Nos Separe (2009).

“Es una teoría mía, pero desde que empecé a poner mis negocios, puse mi agencia de talentos, empecé a producir, abrí mis escuelas de actuación y luego puse mi canal en Las Vegas, además tengo negocios en Colombia y estoy produciendo contenidos, pues ya no me hablan como actor”, explicó.

QUIERE ACTUAR

“Yo les digo en su jeta a mis amigos productores: ‘A mí... ¿cuándo me hablas?’, y me dicen, ‘¿A poco te interesa?’. ¡Por Dios santo! Se me hace raro que no me llamen si saben que ahí estoy. A mí todavía me interesa actuar. Algo que no he hecho, pero que voy a empezar a hacer”.

Comentó que tampoco va a estar rogando por una oportunidad porque como empresario le va muy bien.

Afortunadamente, dijo, hay público que todavía lo recuerda como actor y las novelas en las que participó se siguen repitiendo.

“Todo lo que produzco curiosamente no salgo nunca, siempre estoy detrás, pero voy a empezar a salir en mis producciones para estar al aire, a cuadro, para la gente que le gusta mi trabajo me recuerde y me quiera seguir viendo”, dijo.

VIDA ESTABLE

En lo personal, Vidal afirmó tener una vida estable, está casado desde hace cinco años con Karla Ruvalcaba, quien lo acompaña y apoya en sus proyectos.

“Llevamos 10 años juntos mi mujer y yo, cinco de casados, la amo y adoro. Gracias a Dios tengo a la mejor mujer del mundo, a Karla le debo todo, ella me levantó como ser humano y como profesional. Todo lo que hoy tenemos definitivamente se lo debo a Karla, ella es mi angelito, mi vida, mi salvadora, mi mundo”, compartió el actor.