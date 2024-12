Actor de ´Loki´ vive en remolque

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 -

El actor Jack Veal, conocido por interpretar a Kid Loki en la serie "Loki", reveló que se encuentra sin hogar y vive en un remolque en condiciones precarias en Londres.

A través de un video en TikTok, explicó que huyó de un entorno familiar abusivo y ahora enfrenta graves dificultades mientras intenta mantener su carrera como actor.

"Soy un actor famoso, tengo 17 años y no tengo hogar", comenzó diciendo Veal en el video, que ya acumula más de 150 mil reproducciones.

Veal detalló que sufrió abusos físicos y emocionales en su hogar, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de marcharse. Además, enfrenta desafíos con su salud mental, incluyendo autismo, TDAH y evaluaciones en curso por posible trastorno bipolar y psicosis.

El actor compartió imágenes de su espacio vital, incluyendo ventanas cubiertas con papel y un cargador portátil que usa para mantener su teléfono en funcionamiento.

"Estoy viviendo en un remolque que tiene ventanas rotas, sin electricidad y está a dos horas de mi trabajo. No es seguro y hace que sea muy difícil llegar al trabajo cada día".

El joven actor aseguró haber contactado a los servicios sociales para pedir ayuda, pero afirmó que no han respondido a su situación de manera adecuada.

"Estoy de rodillas rogando que compartan esto, que hagan algo, que difundan el mensaje de cómo el gobierno trata a los niños", expresó frustrado y desesperado.

Jack Veal comenzó su carrera actoral en la película "My Name Is Lenny" (2017). Desde entonces ha participado en obras reconocidas como "Tin Star", "The End of the F**ing World*, "Call the Midwife" y más recientemente en la serie "The Peripheral".