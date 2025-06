Muere actor de ´Spider-Man´

El actor Jack Betts, conocido por su participación en "Spider-Man" y por varias producciones del género spaghetti western, murió el 19 de junio a los 96 años en su casa en Los Osos, California, informó su sobrino Dean Sullivan.

Nacido en Jersey City, Nueva Jersey, Jack Fillmore Betts se trasladó a Miami en su infancia, donde más tarde estudió teatro en la Universidad de Miami; posteriormente se mudó a Nueva York para comenzar su carrera en Broadway, debutando en 1953 en la adaptación de Ricardo III, de William Shakespeare.

SU DEBUT

Su trayectoria incluyó un debut cinematográfico en 1959 con el thriller The Bloody Brood. Entre 1960 y 1962, Betts interpretó a Chris Devlin en la serie de misterio Checkmate, y tuvo papeles en telenovelas emblemáticas como General Hospital, The Edge of Night y All My Children.

En teatro, protagonizó destacadas obras como Sweet Bird of Youth y la producción de Drácula en Broadway, donde encarnó al Dr. Seward entre 1977 y 1980.

En cine, Betts sobresalió en el spaghetti western con Sugar Colt (1966), interpretando al agente especial Dr. Tom Copper. Su filmografía incluye títulos como Gods and Monsters (1998), The Assassination of Trotsky (1972), Falling Down (1993), Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997), 8MM (1999) y Office Space (1999).

EN TV

Su papel más conocido en Hollywood moderno fue el de Henry Balkan, en Spider-Man (2002), donde interpretó al presidente de la junta directiva de Oscorp, personaje que fue eliminado por el Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe.

De acuerdo a Variety, Betts tuvo numerosas apariciones en televisión en series populares como Gunsmoke, Kojak, Frasier, Friends, Everybody Loves Raymond, My Name Is Earl y Monk.

Además, fue autor de la obra Screen Test: Take One, que exploraba el mundo de las telenovelas.

El actor mantenía una estrecha amistad con Doris Roberts, estrella de Everybody Loves Raymond, con quien asistía a eventos de Hollywood hasta el fallecimiento de Roberts, en 2016.

Además de su sobrino Dean Sullivan, le sobreviven sus sobrinas Lynee y Gail, y su hermana Joan.