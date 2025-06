Sufre esclerosis

El actor Eric Dane, famoso por la serie "Grey´s Anatomy", reveló el rápido avance que ha tenido en su cuerpo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece, compartiendo que su sistema cada vez más sucumbe a la enfermedad.

"Mi lado izquierdo funciona, pero el brazo derecho ha dejado de funcionar por completo", dijo Dane en una entrevista para el programa Good Morning America. "Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré recuperar la mano izquierda. Es preocupante".

ENFERMEDAD DEGENERATIVA

La ELA es una enfermedad degenerativa que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, y Dane comenzó a experimentar síntomas hace más de un año, como el hecho de que su mano derecha estaba débil y ya no respondía de la misma manera.

"En ese momento no le di mucha importancia, pensé que tal vez había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano fatigada, pero unas semanas después noté que empeoró un poco", recordó el histrión, de 52 años.

"Fui a ver a un especialista de manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: Esto está muy por encima de mi nivel", añadió Dane.

Desde entonces, el actor de "Euphoria" y "The Last Ship" ha tenido varios inconvenientes cuando sale de paseo con su familia, como hace poco, cuando tuvieron que rescatarlo del agua porque ya no podía nadar como antes.

ENOJADO

"Mi hija me arrastró de vuelta al bote. Estaba a punto de romper a llorar. Me aseguré de que ella volviera al agua con su amiga y continuara con el snorkel, pero yo estaba destrozado", compartió.

"Estoy enojado porque me arrebataron a mi padre cuando era joven, y ahora es muy probable que me arrebaten a mis hijas cuando todavía estén muy pequeñas".

Aún así, el actor ha tratado de mantener activa su carrera, pues regresó recientemente al set de la nueva temporada de "Euphoria" y tiene previsto el estreno de su nueva serie "Countdown" para este 25 de junio, en Prime Video.