"Chiquis" Rivera anuncia la pérdida de su embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún sin digerir la noticia, "Chiquis" Rivera compartió un video en sus redes sociales donde cuenta a sus seguidores que perdió el bebé que esperaba desde hacía siete semanas. La cantante pidió disculpas a sus fans que asistieron al concierto que ofrecería ayer en Alburquerque, Nuevo México, debido a que tuvo que abandonar el recinto momentos antes de que diera inicio, pues comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia a un hospital.

Hace unas horas, la cantante de 38 años publicó un video donde pedía disculpas a todas y todos sus fans de Alburquerque, ciudad en la que anoche ofrecería un segundo concierto, el cual no pudo concretarse por los problemas de salud que presentó, pues "Chiquis" sufrió un aborto espontáneo, luego de un par de días de presentar molestias.

La noticia ha causado gran impacto debido a que, por las pocas semanas de gestación que tenía, la hija de Jenni Rivera aún no había hecho oficial la noticia de su embarazo.

"No sé ni cómo ni dónde empezar porque apenas voy asimilando todo lo que está pasando, primeramente, quiero pedir disculpas a todas las personas que estaban emocionadas de estar conmigo anoche en la segunda fecha de la gira, yo también estaba superemocionada", comenzó.

Rivera explicó que, si bien, si arribó a las instalaciones del Revel Entertainment Center, pues llevó a cabo la prueba de sonido, momento en que sus malestares la obligaron a trasladarse a un hospital.

"Estaba desde temprano, de hecho, ya estaban empezando con el cabello, con el maquillaje y, durante el soundcheck, tenía dolores, como cólicos y yo tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, cuando aterricé aquí en Alburquerque, pero hablé con mi doctora me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al día siguiente tenía mucho dolor", dijo a punto de quebrarse, por lo que se tomó unos instantes para respirar.

"Chiquis" trató de continuar con su compromiso hasta el final, pues aseguró que no quería cancelar su concierto a pocas horas de realizarse; sin embargo, su condición no le dio otra opción.

"No aguanta el dolor, no podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias y es cuando me di cuenta que, desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo", expresó.

La intérprete de "Porque soy abeja reina" confió que ella y su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez, se enteraron que esperaban un bebé alrededor de hace dos semanas.

"Estaban muy emocionados, obviamente, pasó naturalmente, empecé la gira y todo y dice: ´-Ok, yo sé que muchas lo han hecho, yo lo puedo hacer, me sentía bien´, pero en el hospital confirmaron que perdimos el embarazo", ahondó.

La joven cantante, después de haber recibido la noticia, trató de volver al estadio donde se presentaría, pero ya era demasiado tarde, por lo que tuvo que informar a las personas que la esperaban que la fecha tendría que ser pospuesta.

"Yo pensé que quizá podría volver al show pero salí a las 21:30 horas, más o menos, y ahorita pues apenas estoy tratando de entender lo que está pasando, yo soy una mujer de fe, yo sé que los planes de Dios son perfectos, solamente él sabe porque pasan estas cosas, voy a confiar en eso, los planes de Dios son mejores que los de uno", señaló.

Hasta el momento no hay fecha para la reprogramación del concierto; sin embargo, "Chiquis" aseguró que esta será reagendada, aunque dijo respetar la decisión de aquellas y aquellos que quieran que su dinero les sea devuelto.

"Me gusta ser una persona responsable, una mujer de mi palabra, y quería cumplir con mi fecha pero, de repente, paso esto, y también físicamente iba a ser un poco difícil, pero más emocionalmente, les pido disculpas de todo corazón, yo soy ese tipo de persona que, si va a hacer algo, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer al cien por ciento, pero esta vez no iba a poder, solamente necesito un par de días y vamos a regresar, y vamos a estar bien", concluyó.

La cantante volverá a los escenarios el próximo 7 de junio, puedes ofrecerá el primero de tres conciertos en el Payne Arena, en Texas.