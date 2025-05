"The Last of Us": ¿habrá tercera temporada?

La segunda temporada de "The Last of Us" dejó a los fanáticos conmocionados y expectantes.

La impactante muerte de Joel Miller (Pedro Pascal), uno de los personajes más queridos de la historia, marcó un antes y un después en la vida de Ellie (Bella Ramsey).

Aunque se sabía que el desarrollo narrativo seguiría los pasos del videojuego en su Parte II, las emociones que despertaron en pantalla fueron distintas, intensas y humanas. Ahora, con la tercera temporada oficialmente confirmada, los seguidores de esta historia se preguntan: ¿qué viene a continuación?

Lo que antes parecía una lucha por sobrevivir en un mundo infectado por el hongo Cordyceps, ahora se convierte en una guerra interna, donde la venganza, la culpa y el perdón se entrelazan en cada decisión de los personajes.

La tercera entrega de la serie promete explorar más a fondo a Abby Anderson, encarnada por Kaitlyn Dever, quien ya tuvo un primer vistazo durante la temporada 2.

Esta nueva etapa de "The Last of Us" no solo mantendrá el peligro latente de los infectados -que cada vez presentan mutaciones más complejas como los acechadores más inteligentes y transmisiones por esporas-, sino que sumará nuevas facciones como los Serafitas (o Scars) y el Frente de Liberación de Washington (WLF), intensificando el conflicto humano en este entorno postapocalíptico.

De continuar respetando la línea narrativa del videojuego, la tercera temporada seguiría el camino de Ellie en su búsqueda de justicia tras la muerte de Joel.

Esta travesía la lleva a infiltrarse en el territorio del grupo de Abby con el objetivo de eliminar uno por uno a sus integrantes: Manny, Mel, Owen y Nora (esta última ya muerta en la segunda temporada).

Sin embargo, su viaje no es solo físico, sino profundamente emocional. En el camino, Ellie se reencuentra con Tommy, el hermano de Joel, y con Jesse, quien también pierde la vida en este ciclo de venganza.

Tras ver sus planes frustrados y arriesgarlo todo, Ellie intenta rehacer su vida en Jackson junto a Dina, pero el sentimiento de vacío no desaparece, lo que la impulsa nuevamente a buscar a Abby.

Aunque HBO ya confirmó la tercera temporada, no ha anunciado una fecha de estreno. Sin embargo, si se sigue el mismo ritmo de producción entre temporadas anteriores (hubo una espera de dos años entre la primera y la segunda), se estima que los nuevos episodios podrían llegar en algún punto de 2027.

Neil Druckmann, creador de la serie y del videojuego original, ha reconocido que la producción de cada episodio es más exigente y compleja, lo que explica los largos periodos de espera. A pesar de ello, aseguró que la tercera temporada será igual de emotiva, intensa y visualmente ambiciosa que sus predecesoras.

Si aún no te sumas al fenómeno o quieres revivir cada momento, las dos temporadas de "The Last of Us" están disponibles en la plataforma Max de HBO. La primera entrega cuenta con nueve capítulos y la segunda, con siete.

Este universo, que mezcla emociones crudas con terror apocalíptico, ha logrado mantenerse fiel al espíritu del videojuego y a la vez ofrecer una narrativa televisiva poderosa. El regreso de Ellie y Abby no solo será un reencuentro con la acción, sino una reflexión profunda sobre lo que significa sobrevivir, perdonar y continuar.