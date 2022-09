Abandona trabajo por su hijo Cristian

"Me dijo: ´Pend*ja, ¿cómo que estás embarazada?´. Y yo de: ´Pues, ¿qué hago?´. Así me lo dijo, y no me lo dijo con voz de niño como él hablaba, dulce como yo lo amo. Me lo dijo como Xavier en el camerino", confesaba hace un tiempo Verónica Castro al revelar que más que por Cristian Castro se fue por el maltrato que recibió luego de contar que su hijo venía en camino.

Verónica Castro comenzó su carrera cuando era muy joven. La actriz tenía 15 años cuando pidió una beca para estudiar actuación como regalo de cumpleaños. Pronto ella, y su hermana Beatriz, fueron aceptadas para comenzar a cursar en la Academia de la ANDA, que por aquel entonces dirigía Andrés Soler.

Por aquella época Verónica Castro se presentó en el certamen Orquídeas del cine nacional. Si bien no ganó, su paso por el concurso le dio la posibilidad de formar parte de la fotonovela "La romántica Samantha". De allí en más no paró hasta que quedó embarazada de su primer hijo, en el marco de una total decepción amorosa.