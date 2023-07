Alan Estrada sube video en apoyo a Wendy Guevara y responde criticas

Esto ocurrió después de que el también cantante mostrara su apoyo a la celebridad de internet mediante un video.

Resulta que Estrada compartió un clip en su cuenta de TikTok desde Malta, donde suele hacer videos de viajes. En él, se le ve paseando por el lugar y llamando "vieeejo" a todo lo que encuentra a su alrededor. Dicha palabra se ha vuelto un ícono asociado con Guevara, puesto que surgió en el reality show.

A pesar de que algunos internautas manifestaron su cariño por la influencer, Alan compartió otro video en Twitter en el que expresó su enojo al recibir cientos de comentarios negativos relacionados con la identidad y orientación sexual de Wendy.

"Subí ese video en Malta apoyando a Wendy y no saben cuántos comentarios de gente anclada en el pasado he tenido que borrar. Quiero dejar algo bien claro: llamarle de forma masculina a una mujer trans no solo es sumamente irrespetuoso, sino que también revela qué clase de persona eres al negarte a hacerlo, sabiendo que esa persona se identifica y desea ser llamada de esa manera", externó.