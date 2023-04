Pasa de casero a vecino

Édgar Vivar en cambio prefirió diversificar su carrera y ponerse al servicio de diferentes roles que ha interpretado en cine y televisión.

Para muestra don Hipólito, de la serie Vecinos, que en la temporada 15, que se acaba de estrenar por Las Estrellas, cobró relevancia gracias a que a su hogar llegó su sobrino, el actor Óscar Medellín.

"Fue una decisión personal (no ´casarse´ con el Señor Barriga), claro que tuve la oportunidad, yo ya no podría seguir siendo Ñoño a esta edad, tengo 74 años, cumplo 75 en diciembre", comentó Vivar.

"Mi zona de confort sería seguir haciendo lo mismo y no arriesgarme. Mis compañeros decidieron seguir haciendo sus personajes por circunstancias que yo entiendo, María Antonieta (de las Nieves) invirtió mucho dinero para comprar los derechos de ´La Chilindrina´ y Carlos (Villagrán) no quiso intentar hacer otra cosa diferente porque lo contrataban para seguir haciendo a Quico".

Pero en su caso, recordó Vivar, decidió despedirse de Ñoño hace 20 años.

Por casi 15 años trabajó en el circo, cuyas giras le permitieron recorrer dos veces América Latina.

"Me despedí de Ñoño en Lima, precisamente por ser coherente, ya la peluca de Ñoño era cada vez más grande. Dios es muy bondadoso y te perdona todo, pero el tiempo no. Sería necio por negar la realidad, no puedo seguir haciendo el papel de un niño de 9 años cuando en ese tiempo yo ya tenía más de 50", afirmó.