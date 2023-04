Sin temor a querella

Kalimba afirma no temer a la demanda que entablará Melissa Galindo en su contra por presunta agresión sexual y que él continuará con el proceso como lo había anunciado con el fin de limpiar su imagen.

Luego de que el 28 de marzo Melissa Galindo anunciara que emprendió acciones legales en contra de Kalimba por el delito de abuso sexual agravado, el cantante se pronunció al respecto en un comunicado oficial y remarcó que él fue el primero en llevar el caso a instancias legales.

"Quién decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho, y por eso voy a demostrar, precisamente ante las autoridades, que soy inocente; así que esta denuncia la veo como una oportunidad para limpiar mi imagen", informó.