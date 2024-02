Señalan presunto acoso a participantes de "La casa de los famosos"

CIUDAD DE MÉXICO

A través de las redes sociales, los seguidores de la cuarta temporada de este programa aseguran que dos de los concursantes estarían sufriendo de acoso por parte de dos de sus compañeras, se trata de Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera.

Desde su entrada a la casa, Romeh rompió corazones por su atractivo físico, y es que además de "influencer" el mexicano es coach fitness, en especial el de Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita". Alexis ha gritado al resto de la casa su fascinación por el deportista, incluso ha tenido algunos acercamientos a él que los usuarios han señalado como acoso, pues Romeh ya reveló que lo hace sentir incómodo.

Lo que para muchos fue la gota que derramó el vaso, fue una plática que ambos tuvieron hace un par de noches y en la que el "influencer" le pidió a la examorosa mantenerse únicamente como amigos, pero ésta intentó besarlo en varias ocasiones, aunque posteriormente explicó que todo había sido un juego.

Lupillo Rivera, por su parte, se encuentra en una situación similar por los constantes asedios de su compañera Maripily Rivera. Y es que la empresaria no solo ha confesado su interés hacia el cantante y hasta ha intentado todo tipo de contacto físico; incluso ha explotado en celos cuando alguien se acerca a él.

Pero lo imperdonable para los fans es que Maripily haya tocado al intérprete mientras este estaba dormido.

Por supuesto que las redes no se hicieron esperar y han condenado las acciones de Daniela y Alexis, además que han mostrado su descontento con la producción ya que no ha hecho ningún comentario al respecto y piden tomen medidas.

"Aquí es donde se tiene que mostrar la verdadera equidad", "Si fuera al revés ya lo hubieran expulsado a él, debe de ser igual los derechos", "Maripily no deja en paz a Lupillo", "Bebeshita debe ser sancionada", "No es no", "Pobre Romeh. Se nota su incomodidad, tiene derecho a decir no", "Si fuera al revés, sería un escándalo de acoso... eso mismo es acoso", "Cae gorda esa mujer acosadora", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en plataformas como TikTok.

Hasta el momento, ni Romeh ni Lupillo han calificado como acoso las actitudes de sus compañeras; sin embargo, Fernando Lozada, Alfredo Adame, entre otros, sí consideran que la situación ha rebasado los límites.