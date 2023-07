Lana del Rey, a Monterrey

Ciudad de México

La preventa de boletos Citibanamex está prevista para el viernes 21 de julio y la venta general a partir del sábado 22 de julio a través de Ticketmaster.

Además de Monterrey, Elizabeth Woolridge Grant, nombre de pila de la artista estadounidense, incluyó en su tour a la CDMX y Guadalajara.

En el capital del país se presentará el 16 de agosto en el Foro Sol y en tierras tapatías el 20 de agosto en el estadio 3 de Marzo. Lana promueve su noveno álbum Did You Know That There´s A Tunnel Under Ocean Blvd.