Regresa a México

Monterrey, N.L.

En su acta de nacimiento dice que tiene 80 años, pero gracias al trasplante de hígado que le salvó la vida en 2003, Raphael se siente como un chico de 21 años, con mucha energía para seguir en los escenarios, cantando y conectando con el público desde el Victoria Tour.

En entrevista vía Zoom desde Madrid, donde radica, "El Divo de Linares" habló entusiasta de la gira que lo traerá de regreso a México, el segundo país, después de su querida España, que lo acogió hace más de 60 años en los inicios de su carrera.

La primera plaza donde se presentará con su Victoria Tour es Monterrey, el jueves 11 de abril, desde el Escenario GNP; el 13 actuará en Guadalajara, en el Auditorio Telmex; el 17 y 19 en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, y el 20 en la Feria de León.

"Ya mero, como dicen ustedes, voy a llegar. Voy a llegar directo desde Madrid a Monterrey", comentó el intérprete.





"No me pesan (los años) para nada. Me encuentro muy bien como puedes observar y con muchas ganas, que es lo importante, con muy buena voz, como siempre, en fin, estoy con ganas de hacer cosas importantes para el público. Antes de ayer (el 1 de abril) cumplí 21 años del trasplante, o sea, tengo 21 años, fue cuando volví a nacer".

El 5 de mayo festejará 81 años, su fortaleza y buen ánimo, además de la buena salud de la que goza el cantante, es también porque cuenta con el respaldo y cariño de su familia, amigos y de la gente.