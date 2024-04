Desprecia a Marvel

Ciudad de México

Kristen Stewart rechazó ponerse un traje de superhéroe o de villana de Marvel y afirma que abandona esa idea y jamás aceptaría un papel de ese tipo.

La actriz, quien en breve contraerá nupcias con la guionista Dylan Meyer, reveló en el podcast "Not Skinny but Not Fat" que la sola idea de participar en el universo cinematográfico de Marvel es una "maldita pesadilla".

"Probablemente nunca haré una película de Marvel... suena como una pesadilla, en realidad", dijo Stewart, señalando que le gusta hacer grandes películas porque gusta que la gente la vea a ella".





La anfitriona del podcast le dijo a Stewart que tenía el potencial años atrás para interpretar al amor del "Hombre Araña", la icónica Mary Jane Watson, aunque la protagonista de "Twilight" no pensó lo mismo.

Según la actriz, el único requisito que pide para que exista una mínima posibilidad de unirse a Marvel es que "el sistema cambie". Incluso comentó si Greta Gerwig decidiera dirigir un filme de este universo.