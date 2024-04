Muere la actriz Barbara Rush a los 97 años

CIUDAD DE MÉXICO

La noticia fue comunicada por su hija, la reportera de Fox News Claudia Cowan, quien compartió en su cuenta de Instagram el acontecimiento, revelando que la artista perdió la vida el domingo de Pascua, aunque sin proporcionar detalles adicionales.

Claudia expresó ser una ferviente admiradora de Rush, refiriéndose a ella como una de las últimas representantes de la "realeza del viejo Hollywood".

"Otra estrella brilla sobre nosotros esta noche. Mi hermosa madre ha sido llamada al cielo", se lee en una emotiva publicación que muestra a ambas mujeres sonriendo mientras se miran a los ojos. Además, la describe como una mujer de elegancia y estilo clásico, y la califica como "la mejor madre del mundo".





Barbara Rush, quien compartió pantalla con figuras de renombre como Frank Sinatra y Paul Newman, fue descubierta mientras participaba en una obra teatral en el Pasadena Playhouse, un emblemático centro de artes escénicas ubicado en California.

En 1950, firmó un contrato con Paramount Studios y realizó su debut con un pequeño papel en "The Goldbergs", adaptación de la serie de televisión y radio del mismo nombre, para luego trabajar con Universal International y 20th Century Fox.

Nacida en Denver, protagonizó películas como "Orgullo de raza", junto a Rock Hudson, y "World in My Corner", con Audie Murphy. Su amplio repertorio incluye títulos como "The Young Lions", "Más poderoso que la vida", "La ciudad frente a mí" y "Gallardo y calavera", en colaboración con Sinatra. Antes de obtener éxito, también participó en series televisivas como "All My Children", "The New Dick Van Dyke Show" y "7th Heaven".

Rush contrajo matrimonio en tres ocasiones, pero sus relaciones sentimentales terminaron en divorcio. Estuvo unida al actor Jeffrey Hunter, al escultor James Gruzalski y al ejecutivo de publicidad Warren Cowan.