Se casa a los 89 años

Ciudad de México

De acuerdo con People, el intérprete de "Can´t Take My Eyes off You" se casó con Jackie Jacobs, de 60 años, después de 16 años de amistad y 8 años de noviazgo.

"Es fantástico haber encontrado el amor una vez más en esta etapa de mi vida", dijo el cantante.





El cantante le cantó al oído a Jacobs mientras se daban el sí en una ceremonia íntima en la que hubo menos de 30 invitados, pues ahora Valli prefiere la privacidad.

"Nos conocimos en un restaurante en Los Ángeles donde se unió a mis amigos y a mí para cenar. Nos mantuvimos en contacto por teléfono hasta que me llamó y me pidió una cita a fines de 2015 y hemos estado juntos desde entonces", declaró Jackie.

Este es el cuarto matrimonio de Frankie Valli, anteriormente estuvo casado con Mary Mandel, Mary Ann Hannaga, Randy Clohessy, de la que se separó en 2004.