Niurka podría sumarse a plataforma para adultos a los 56 años

"Está muy bien porque es adulta y responsable, yo me enteré y dije 'what, qué perra mi hija'", expresó la vedette de 56 años en entrevista con "Ventaneando".

Romina ha dividido opiniones por su decisión de sumarse a esta plataforma de contenido para adultos, pues algunos cibernautas la han tachado de "hipócrita" por el feminismo que encabeza en redes.

"No entiendo, eres de las que sale a marchar y hacer desmadre diciendo 'no quiero tu piropo' sin embargo hiciste OnlyFans para que u publicó (en mayoría hombres) te aporten dinero por morbosearte y uno que otro tocarse viéndote, o sea que no quieres su piropo, pero sí su dinero, la hipocresía". "No encuentro coherencia con lo que dices y haces", se lee.