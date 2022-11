Rompe el silencio

Ciudad de México.- Leonardo García denunció en sus redes que la mujer de su padre Andrés García no deja que lo vea y dijo desconocer qué intereses tiene para alejarlo de su familia.

"Desde hace ya mucho tiempo me encuentro preocupado y angustiado por su estado de salud real, porque, desafortunadamente, la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones porque ella no vive con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa ni los cuidados que está recibiendo".

SIN PODER VISITARLO