Reacciona a la falsa noticia de su muerte

Ciudad de México

María Antonieta de las Nieves, la actriz reconocida por su entrañable personaje de La Chilindrina en "El Chavo del 8", respondió ante la falsa noticia de su fallecimiento. Esto ocurrió después de que circulara en redes sociales que había fallecido el 19 de septiembre.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, expresó "Me morí anoche, pero de cansada, de sueño. Me acaban de despertar y me dicen ´Ay señora, no se ha muerto´, y yo dije ´No, no estaba muerta, andaba de parranda´", comenzó en tono de broma.

Sin embargo, continuó con voz seria: "No sé por qué se les antoja (que me muera) y menos en este día tan feo. Les quiero decir que estoy muy bien", aseguró.

Debido a la falsa primicia, algunos comenzaron a enviarle condolencias a su familia, situación que agradeció: "Hola, amigos, quiero agradecer su mortificación, su tristeza".

Por otra parte, detalló que también recibió llamadas a su casa de personas que intentaron corroborar si era cierto su fallecimiento: "Estoy muy bien. Gracias a Dios. Recién levantada para grabarles este video. Les mando bendiciones", reiteró a un costado del post.