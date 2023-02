Aún no son invitados a la coronación

El príncipe Harry y Meghan Markle aún no han recibido su invitación para coronación del rey Carlos y la reina consorte Camila; sin embargo, hay una importante razón.

El príncipe Harry y Meghan Markle aún no saben si asistirán a la coronación.

SIN CONFIRMAR

Sin embargo, Harry y Meghan, que han permanecido con un bajo perfil en las últimas semanas, aún no reciben una invitación formal para el evento por lo que su presencia en Reino Unido aún no está confirmada.

Aunque todos los preparativos se encuentran en marcha, "Page Six" y "The Mirror" han informado que las invitaciones a la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila aún no se han distribuido.

"Todavía es muy pronto, nadie ha sido invitado todavía", detalló una fuente cercana, quien asegura que aún no han completado la lista de invitados, la cual probablemente sea significativamente corta.

No obstante, "Page Six" afirma que los duques de Sussex serán invitados pese a todas las tensiones con la familia real británica, sin embargo, no se sabe si asistirán.

"Todos esperan a Harry y Meghan, Carlos los quiere a los dos allí", explicó una fuente cercana al palacio real.

Por otro lado, "The Mirror" ha informado que el príncipe William es quien ha opuesto más resistencia a que su hermano, el príncipe Harry, asista a tan importante evento.

Pero, los preparativos indican que todo está siendo preparado de forma calculada, "Los procedimientos se desarrollarán de la mejor manera posible, sin ningún drama".

La coronación del rey Carlos y Camila de Reino Unido ocurrirá el próximo 8 de mayo; en las últimas semanas, el palacio de Buckingham ha compartido diferentes detalles que permiten conocer las actividades a realizar durante esas fechas.

Es probable que las invitaciones comiencen a enviarse dentro de poco tiempo.