Lo critican

Ciudad de México

La crítica vino por parte de Poder Prieto, un movimiento que busca concientizar sobre la discriminación en la industria audiovisual y pide haya una representación digna.

"No nos chupamos el dedo, se les va a caer su racismo. Perro oso", escribió el movimiento en Twitter.

¡NO SE VALE ECHAR TIERRA!

"Me dijeron caucásico, no me ofendo, les deseo lo mejor y que les vaya muy bien en lo que emprendan. Lo que no se vale es que le echen tierra a lo que uno hace. Tenemos a más de 500 personas trabajando una serie que le dio la vuelta al mundo. Estamos en primer lugar en países como Afganistán.

Es una serie 100 por ciento mexicana y de ese nivel. No está mal decir cuando uno hace las cosas bien.

Primero hay que ver las cosas. Esto es caracterización. Son personajes que se la viven en el sol, pero bueno, ya para qué hablo mejor véanla, vale mucho la pena", dijo Bernal, en entrevista.

EN REDES

Según un video de Poder Prieto difundido en redes sociales, Prime Video está "contratando puro elenco blanco y editando la publicidad para verse más prietitos".

La Cabeza de Joaquín Murrieta es una renovación de la leyenda del personaje mexicano conocido como "Robin Hood de El Dorado".

Luego de la venta del territorio de México a Estados Unidos, el forajido, considerado el mejor pistolero de la región, robaba a los ricos para darle a los pobres durante la llamada fiebre del Oro.

APARENTAN INCLUSIÓN

El movimiento Poder Prieto criticó que la casa productora quiere aparentar inclusión con la representación de los personajes.