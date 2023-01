Chumel Torres llama a Gloria Trevi a definir sus prioridades

"Esta señora tiene dos demandas fuertes en Los Ángeles por abuso de adolescentes, eso no lo estoy inventando, es un hecho, no sé las prioridades dónde están", comentó en una entrevista.

La intérprete de "Pelo Suelto", demandó el martes a Chumel Torres por daño moral respecto a mensajes en redes sociales en los que hace referencia al tema de trata de personas, relacionado al caso en que la regiomontana fue acusada, y absuelta, hace más de 20 años.

"Yo no hice el chiste, simplemente le di RT, mis abogados me dicen que sí hay que atenderlo pero que no es un problema grande", agregó.