Rechaza a DC

El ex Batman habló sobre su paso por DC como actor y director, y calificó su experiencia en el cine de superhéroes como "la peor experiencia que ha visto en un negocio" pues reveló que el proyecto estuvo lleno de malas decisiones.

"Pero iba a dirigir Batman y Liga de la Justicia y me hicieron decir, ´Estoy fuera. No quiero volver a hacer nada de esto nunca más. No soy adecuado´", compartió.

"No dirigiría algo para Gunn DC. Absolutamente no. No tengo nada en contra de James Gunn, buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir en la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso", confesó.