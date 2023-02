Va a Broadway

JUNTOS DE NUEVO

El musical proviene de Lionsgate, la distribuidora detrás del largometraje de 2016. El compositor de la película original, Justin Hurwitz, regresará junto con los compositores Benj Pasek y Justin Paul para escribir música nueva para el musical.

"Estoy encantado de reunirme con Lionsgate y el increíble equipo detrás de ´La La Land´ para adaptar la película al escenario de Broadway, el próximo capítulo emocionante en su evolución", dijo el productor de la película Marc Platt

La adaptación planificada de ´La La Land´ al escenario de Broadway sigue al lanzamiento de varias producciones teatrales en vivo, basadas en las propiedades cinematográficas y televisivas de Lionsgate, incluidas Dirty Dancing, Now You See Me, Wonder y Nashville.