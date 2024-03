Ciudad de México

Los actores Jake Gyllenhaal y Denzel Washington regresan a Broadway con una nueva adaptación de "Otelo", de William Shakespeare, informó este sábado el productor Brian Anthony Moreland.

Washington, de 69 años, será Otelo, quien enloquecerá de celos; Gyllenhaal, de 43, interpretará a Lago, el villano de la trama que persuadirá a Otelo para que empiece a cuestionar la fidelidad de su esposa. El papel de Desdémona, esposa de Otelo, hasta el momento todavía no tiene actriz definida.

La producción será dirigida por Kenny Leon, ganador del premio Tony, y se estrenará en 2025, en un Teatro Shubert, el cual tampoco tienen definido.

Ambos histriones tienen historia en Broadway, pues el actor de El Justiciero (The Equalizer) debutó en los escenarios en 1988 con Checkmates; en 2005 fue Marco Bruto en Julio César. Cinco años después apareció en Fences, con la que ganó un premio Tony. Para 2014, interpretó a Walter Lee Younger en la obra A Raisin In The Sun, y, finalmente, en 2018 participó en El Repartidor de Hielo (The Iceman Cometh), que le valió una nominación al Tony.

Por su parte, el protagonista de Donnie Darko ha actuado en Sea Wall / A Life, en 2019; Sunday in the Park with George, en 2017; y Constellations, en 2015. Produjo Sea Wall / A Life y Slave Play, en 2019 y 2021, la cuales le valieron dos nominaciones al Tony, y otra más como actor en la puesta del 2019.