Celebra legado de su madre

Su despedida comenzó hace dos años con su Gracias Tour, como agradecimiento al amor que ha dado su público a lo largo de 50 años en los escenarios, y es fecha que Lupita D´Alessio no ha podido retirarse.

El sábado 28 de septiembre, el Escenario GNP dará la bienvenida a "La Leona Dormida" con su tercer concierto en Monterrey, que viene con su hijo Ernesto D´Alessio como invitado especial.

"Quiero ser honesto con el público", comentó Ernesto en entrevista telefónica, "definitivamente en el corazón de mi madre su motivación es retirarse, no es broma. Lo que pasa es que todavía hay mucho público en muchas ciudades que no la han visto y quieren escucharla", explicó el cantante.

Aunque ama la música y le ha dado grandes satisfacciones, como el montón de éxitos que el público ha hecho suyos como "Mentiras", "Mudanzas", "Acaríciame", "Ya No Regreso Contigo" e "Inocente Pobre Amiga", entre otros, Guadalupe Contreras Ramos, su nombre de pila, a sus 70 años ya se siente cansada y desea descansar, además de que desea retirarse cantando como la gente la recuerda.

"Ella no se va a permitir que la gente la escuche cantando una de sus canciones y diga: ´Híjole, ya no canta´. Hay artistas a los que les pasa eso, incluso más jóvenes que ella", dijo Ernesto.

"¿Cuándo va a ser el último show? Eso va a suceder cuando mi mamá sienta que ya no puede darle al público la calidad que lo tiene acostumbrado, eso es lo que no quiere mi mami. Lo que mi mamá no quiere es que la vean en una situación de decadencia, que no lo está, su calidad vocal es impresionante al día de hoy".

Tras su adiós de la música, Lupita desea vivir en tranquila a la orilla del mar de Cancún, disfrutando de su familia.

"Ella quiere disfrutar de sus hijos, sus nietos, de la playa, en su yate, en Cancún, descansando. Quiere disfrutar de la vida y creo que se lo ha ganado", agregó el cantante.

La carrera de Lupita D´Alessio inició en la música en 1971, años después incursionó en las telenovelas Ana del Aire, Pacto de Amor y Aprendiendo a Amar, entre otras.

La voz de la artista, madre de tres hijos, Jorge, Ernesto y César, ha calado profundo en México, Centro, Sudamérica y Estados Unidos.

"Es un verdadero ícono de la música mexicana, una de las voces más emblemáticas de la música romántica, con una impresionante carrera que ha conquistado varias generaciones con una voz muy poderosa", compartió Ernesto orgulloso.

Sin duda la estrella del Gracias Tour es Lupita, pero su hijo como abridor, aporta lo suyo al espectáculo.

El intérprete presenta a la audiencia éxitos que su madre ya no canta en concierto y cóvers de Juan Gabriel, Armando Manzanero y Joan Sebastian.

"Yo he cantado muchas veces con mi mamá, pero siempre salía a cantar una canción y hacía un dueto con ella. En este tour me dijo: ´Quiero que vengas conmigo y seas parte del show, quiero que cantes algunas canciones que hayan marcado tu vida. Para mí es un honor ser parte de esta celebración a su carrera, a su música, ser parte de su despedida", aseguró.

Otro gran motivo que pone feliz a Ernesto de compartir el escenario con su madre en Monterrey, es porque aquí viven sus cuatro hijos, a quien espera poder tener entre el público, y no descartó la posibilidad de que su novia, Alejandra Gálvez, lo acompañe a tierras regias.