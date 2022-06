25 años de música

Todas las versiones del álbum incluirán el nuevo sencillo "Lost", una canción al estilo clásico de Robbie, acompañado de piano y cuerdas. La versión de lujo incluirá además tres temas originales adicionales: "Disco Symphony", "More Than This" y "The World And Her Mother".

EMOCIONADO

"Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum XXV, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen", dijo el cantante en un comunicado.

Robbie comenzó su carrera como solista con su álbum debut, Life Thru A Lens, y rápidamente se hizo famoso por una combinación de grandes canciones, explosivos espectáculos en vivo y una personalidad atípica y rebelde que le otorgó más fanáticos alrededor del mundo.

Ese disco fue el primer álbum número uno en Reino Unido de su carrera en solitario y cuenta con los sencillos más exitosos incluidos en XXV, como "Let Me Entertain You", y su éxito "Angels", que impulsó a Williams directo a la fama internacional, y que se mantiene como su tema más popular hasta la fecha.

TRACKLIST DE 'XXV'

1. "Let Me Entertain You"

2. "Eat Undone"

3. "Love My Life"

4. "Millennium"

5. "The Road To Mandalay"

6. "Tripping"

7. "Bodysuits"

8. "Candy"

9. "Supreme"

10. "Strong"

11. "Eternity"

12. "No Regrets"

13. "She's The One"

14. "Feel"

15. "Rock DJ"

16. "Kids"

17. "Angels"

18. "Lost"

19. "Nobody Someday"

EXTRAS DE LA VERSIÓN DE LUJO

20. "Lazy Days"

21. "Hot Fudge"

22. "Sexed Up"

23. "More Than This"

24. "Symphony Disc"

25. "Better Man"

26. "Home Thoughts From Abroad"

27. "The World and Her Mother"

28. "Into The Silence"

29. "Angels (Beethoven AI)