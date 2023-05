Tributo a los 80s

En esta época surgieron también muchos géneros musicales, como el techno o el electro-pop que todavía tienen mucha influencia en la música que escuchamos hoy en día.

ESTÁN DE VUELTA

Los Conciertos en el Parque es un programa que presenta propuestas de grupos y solistas locales así como también propuestas de conciertos tributo diversos.

En esta ocasión el tributo fue a la música en inglés de los 80´s y fue presentado por el grupo TADADA BAND el cual tiene 2 años de haberse formado con la finalidad de interpretar la música de la mencionada época.

LA AGRUPACIÓN

El grupo está formado por: Oscar Ávila en la batería quien tiene 25 años tocando y ha tocado en grupos de canciones originales y covers como Esquipulas, Dogma, Planeta Fósil, 360 Rock Band, Retro, Labial, así como en reencuentros de grupos como NTA y Caos. Da clases de batería.

Gabriel Montoya en la guitarra líder, tiene 15 años tocando guitarra en varias agrupaciones como Tercera Luna, Son de María, La Jungla, Sonora Indomable y TadadaBand entre otros.

Arnulfo Rangel es el Director musical del grupo hace coros y toca el teclado. Cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha participado en grupos como Son de María, Mitote Show, Retro por mencionar algunos está dedicado a grabar y producir música en Estudio Shalom e imparte clases de música en instituciones educativas.

Joe Rodríguez en la voz, estudió en la Facultad de Música en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha participado en grupos como Caleras Band, 5ª Avenida, Caleras Blues Band entro otros.

Abrieron el espectáculo con la canción "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley y desde el inicio el público asistente supo que disfrutarían de un repertorio que los haría corear cada una de las canciones que el grupo interpretó.

Siguieron el concierto con canciones de Tears for Fears, Bon Jovi, la cual el público coreo siguiendo con Toto, Culture Club con su famosa canción Karma Chameleon para cerrar esta noche de música con la bailable y conocida canción "Wake me up before you go go" de WHAM.

El público disfrutó al máximo este viaje musical en el tiempo y aplaudieron de pie al grupo a forma de agradecimiento por el concierto.

Grupo TADADA BAND, junto a la coordinadora del programa en el PCR la licenciada Arabella Medrano.