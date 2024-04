Comparte Verónica Langer sus ´Larvas´

Monterrey, N.L.

La actriz Verónica Langer se dio el gusto de compartir con los regios su faceta como novelista al presentar "Las Larvas" ayer en el círculo de lectores del Club Contry, al sur de la Ciudad.

A las 9:30 horas apareció la actriz para compartir que el libro trata sobre la historia de su hermano Nicolás o "Kiki", como le llamaban de cariño, quien falleció a los 20 años a causa de una encefalitis.

"La historia está inspirada en mi familia, mis hermanos, con tintes ficticios, claro está. Yo siempre quise saber más sobre lo que había pasado con mi hermano, ya que falleció cuando yo tenía 9 años y él me llevaba 12. En cierto momento me puse a investigar más, pero no llegué muy lejos, ya habían pasado muchos años", contó la actriz de la cinta Hilda.

"Decidí, con la información que tenía, contar esta historia a mi manera, y reinventarme, así como reinventar la historia, ya que todos los personajes tienen un referente real y ficcional, con personajes también que marcaron a Argentina en aquellos años".

Langer, ganadora de dos Premios Ariel, mencionó como dato curioso, que originalmente la historia estaba pensaba para presentarse como obra de teatro, pero que con el paso del tiempo decidió darle forma literaria.

"Tengo por ahí varias cosas guardadas, como dicen, soy una escritora ´de clóset´, tengo que animarme a sacarlas para que vean la luz. Por ustedes, mis lectores, es por lo que estoy aquí y me alegra mucho", expresó.

El texto de Lander se publicó a finales de 2023 por la editorial Hachette, con un total de 112 páginas que expresan tanto el sentimiento del personaje de Aurelio, como el del protagonista Kiki.

La actriz y novelista ha incursionado en la literatura con obras teatrales como "Visitas Inesperadas" y tiene maestría en Letras Hispánicas por la UNAM.