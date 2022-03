Seguirá virtual por segundo año

Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que por segundo año consecutivo se realizará de manera virtual del 24 de marzo al 3 abril, asegura que esta edición 43 no será presencial porque la prioridad de la Universidad Nacional Autónoma de México es proteger a la comunidad universitaria ante la pandemia, y por ello él asumió la responsabilidad de hacerla virtual con un programa de 107 actividades que en su totalidad se presentarán grabadas.

El promotor cultural señala que hubo un intento por hacerla presencial y por eso el evento se retrasó cinco semanas de su fecha tradicional (febrero), sin embargo, tomó la decisión de que no era prudente volver al Palacio de Minería, que desde siempre ha sido un sitio que marca limitantes de movilidad y ventilación, y ahora de espacio para mantener la sana distancia.

"Sin embargo, de acuerdo con el Rector de que la Universidad no se detiene, la feria no se detiene, ya está aquí la edición 43", afirma Macotela, quien habla del programa que ofrecerá 107 actividades, de las cuales 76 son presentaciones editoriales (71% del programa), 15 son mesas redondas, siete charlas y conferencias, cuatro lecturas y recitales y otros cinco eventos diversos.

79 SELLOS EDITORIALES

Del total de las actividades, las 21 entidades de la UNAM organizan 51 (47% del programa); la propia FIL Minería organiza un total de cinco ciclos y cuatro lecturas dramatizadas. Participarán alrededor de 328 escritores, ilustradores, editores y creadores, así como 79 sellos editoriales que no tendrán ninguna opción para tener canal de ventas de libros dentro de la plataforma de la FIL Minería.

"Esta fue una decisión precavida, dije: ´Ya, yo me hago responsable de esto y mandamos la feria a fines de abril´, y recibí un no rotundo, ganamos cinco semanas y la hicimos no en las fechas de siempre pero sí del 24 de marzo al 3 de abril", relata.

Además, tenía, dice el director de la feria, la presión de las editoriales, que tienen sus propios ritmos. Recuerda que el año pasado les fue bien, pese a los problemas tecnológicos que enfrentaron, a la falta de equipo técnico y humano con las habilidades requeridas; tuvieron un millón 800 mil impactos.

"Este año ampliamos el horario, pero tenemos una sola vía de salida que es una transmisión, entonces las presentaciones todas son grabadas, pero no nos las mandan editadas, nosotros las editamos porque hay que meter las cortinillas, el nombre de la feria, la exposición o conferencia, de los participantes, los logotipos. El límite para entregar el material fue el 16 de febrero", apunta Fernando Macotela.

RECORTE DE ACTIVIDADES

Dice que aunque han tenido que recortar salvajemente el programa a solo 100 actividades, cuando llegaron hasta mil 500.

Algunos de los autores que participarán son: Adolfo Castañón, Ana García Bergua, Arnoldo Kraus, Felipe Garrido, Fernando Iwasaki, Gibran Bautista y Lugo, Rosa Beltrán, Rafael Pérez Gay, Norma Lazo, Paulina Rivero Weber, Luis Chumacero y Juan Cruz. El encuentro virtual, del 24 de marzo al 3 abril, se podrá seguir en redes sociales y página web de la Feria.