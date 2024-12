Orgullo Tamaulipeco: Profesa amor por el arte y su gente

Por: Elena Castillo

Diciembre 29, 2024 -

El maestro y artista riobravense, Rodrigo Caleti, tiene una gran trayectoria artística y un aval académico envidiable, pero lo más loable es que con toda su experiencia en el arte, en lugar de emigrar decidió quedarse en su tierra, Río Bravo, y ahí ser mentor de nuevos talentos artísticos.

BIEN PREPARADO

Rodrigo Caleti es Licenciado en Danza Clásica por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); graduado en el 2015 del Tecnológico de Monterrey como Ingeniero en Producción Musical Digital. Así mismo, hizo un estudio de posgrado en Espectáculos de Danza, en el George Brown College, de Toronto, Canadá, en el 2017.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Este artista, orgullosamente tamaulipeco, es maestro de Música y Teatro con especialidad en Danza, y ha tenido formación en cuatro países: México, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Ha tomado y participado de muchas clases a lo largo de su trayectoria, siendo lo más importante la formación académica en danza, que cursó estando en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Además de obtener su título de Lic. en Danza, Rodrigo obtuvo la oportunidad de entender y vivir el devoto y complejo mundo de la danza, pisando escenarios nacionales e internacionales y siendo testigo y compañero de funciones de grandes y reconocidos bailarines a nivel mundial.

En entrevista con EL MAÑANA DE REYNOSA, este talentoso maestro y bailarín nos habló de su arraigo a su ciudad y le cuestionamos: ¿por qué decides quedarte en Río Bravo?

"Me gusta pensar que en parte ha sido la manera en que se ha ido desarrollando mi vida. Me regresé de estar viviendo en Canadá por más de 3 años para vivir el confinamiento en Río Bravo. Una cosa llevó a la otra y en la época de la pandemia del Covi fue que decidí quedarme en Río Bravo y continuar con mi carrera como bailarín en la frontera de Tamaulipas, así como empezar mi carrera como coreógrafo".

POR AMOR AL ARTE

¿Qué significa para ti ser un promotor de arte y cultura?

"La labor de un promotor de cultura es de los trabajos más pesados y complejos que pueden existir, principalmente porque la cultura no tiene un horario fijo de trabajo; en la mayoría de sus casos no respeta los días festivos, es difícil de apreciar y abarca muchísimas disciplinas. Dedicarse a la promoción de las artes significa sacrificar horas, días, festividades... todo, en la búsqueda de un ideal y de la apreciación estética.

Los resultados que una persona con preparación artística obtiene no se comparan con los conocimientos de los maestros empíricos. El secreto del desarrollo cultural de una región está en el estudio y dominio del lenguaje artístico. Me siento muy afortunado de haber podido estudiar una carrera artística que me convirtió en un maestro de las bellas artes.

Cuando uno inicia una carrera artística no se imagina el impacto que puede tener como líder cultural. Después de haber vivido una carrera artística considerable, uno reflexiona sobre su conocimiento y experiencias vividas, y al momento de dar clases uno mismo es capaz de sentir esa magia que llamamos arte".

SU META

Respecto a sus expectativas y metas en el mundo del arte y la cultura, Caleti aseveró: "Yo creo que mi respuesta sería desarrollar un sentido de la apreciación estética de las bellas artes en la región. Las bellas artes son artes finas que requieren de un nivel intelectual alto. Mi meta es fomentar las bellas artes y crecer artísticamente como comunidad hasta tener un instituto de bellas artes o compañías artísticas de primer mundo en nuestra región".

PROMOTOR CULTURAL

En el mes de octubre, el Centro Cultural Caleti se sumó al Gobierno del Estado de Tamaulipas y se unió al Festival Literario Sembrando Letras, dirigido por las Caravanas de Lectura del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en el marco del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

En dicho evento, organizado en el Centro Cultural Caleti, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una programación única: lecturas de cuentos, dinámicas, obsequio de libros, baile, música y convivencia.

El Centro Cultural Caleti fue, por más de dos años, la única Sala de Lectura registrada en el Programa Nacional de Salas de Lectura en el municipio de Río Bravo.

Estas gestiones fueron posibles gracias al trabajo que hace la A.C. Caleti Arte y Cultura, misma cuya misión es otorgar becas artísticas para que más niños y jóvenes puedan tener acceso a cualquier expresión artística, y lleva operando desde el 2020.

SEMILLERO DE TALENTOS

El Centro Cultural Caleti es un centro de formación en muchas disciplinas, como lo son ajedrez, teatro, música, canto, danza y literatura, entre otras. Caleti Arte y Cultura A.C. ofrece clases de arte para todas las edades y sin distinciones de género o procedencia. Y su lema es "Nuestra cultura y talento, nuestra felicidad", promueve de manera permanente nuestras más antiguas tradiciones y costumbres hasta la más fina de las bellas artes.

Caleti Arte y Cultura tiene proyectos artísticos encaminados a una visión del 2030, e invitamos a todos los colaboradores y posibles patrocinadores a seguir fomentado la calidad artística para el mejor desempeño de nuestros talentosos niños y jóvenes. Pueden contactar al presidente de Caleti Arte y Cultura, AC, al 8115169896 o al correo rodrigocaleti@gmail.com.

SE VALE PRESUMIR

Y como siempre, EL MAÑANA DE REYNOSA, orgulloso de talento de nuestros tamaulipecos distinguidos, nos es grato compartir los logros de Rodrigo Caleti, un artista de talla internacional que apuesta por su gente, y por ello, el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar, ahora desde Fomento Cultural Reynosa, A.C., brindan su apoyo a todas estas personas que con sus contribuciones artísticas y culturales enaltecen nuestro estado.

Hago una invitación a la comunidad y a todos los que deseen colaborar y contribuir en el desarrollo profesional de las bellas artes. Me gustaría conocer a alguien con más pasión por las disciplinas artísticas que yo y, créanme, que el día que conozca a una persona que trabaje más por obtener resultados que yo, me habré ganado un mentor y un nuevo mejor amigo. -Rodrigo Caleti / Maestro de música, teatro y danza.

El Centro Cultural Caleti se suma como promotor de lectura apoyando al Gobierno del Estado.

Siempre involucrado con el arte y la cultura.

Caleti disfruta de compartir sus conocimientos y amor por el arte con los niños.