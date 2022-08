Impulsan restauración de su legado

La visión social sobre el arte es muy diferente, es cambiante y hay muchísimos puntos de vista encontrados, diferentes sobre el papel o la función del arte urbano en general y del muralismo en general; no solamente los de Nicandro Puente, son muchos compañeros muralistas los que se enfrentan a este tipo de incertidumbres sobre si existe una protección o no de su legado artístico", Tamara Puente. Hija del muralista Tamaulipeco

En Reynosa, esta parte de la familia del muralista Nicandro Puente es importante, y ahora la iniciativa privada está preocupada por salvaguardar su legado, integrado por los murales que se encuentran en la Ciudad de México. Son inspirados en relevantes pasajes de la historia social del país hace más de 20 años y que fueron plasmados en muro por el tamaulipeco, Nicandro Puente, fallecido en el año 2005.

Y como el tiempo no perdona, los murales se han deteriorado y se corre el riesgo de que se pierda el legado cultural del artista orgullosamente tamaulipeco; es por eso que desde Reynosa, el Sindicato Autónomo de Maquiladoras, a través del secretario general, Alberto Lara Bazaldúa, estará aportando los recursos para su restauración.

En rueda de prensa, Lara Bazaldúa dijo:"Que salvaguardemos la memoria de un extraordinario artista como lo es el maestro Nicandro, siendo tamaulipeco, doblemente nos pega en nuestro orgullo y nos sentimos muy contentos que podamos hacer esta primera etapa de la restauración de este importante mural en la zona centro norte de la Ciudad de México".

Entre el legado del maestro Nicandro Puente se encuentran esta serie de murales en los edificios de Tlatelolco, entre los que destacan el del Homenaje a las Víctimas del Terremoto de 1985 en Ciudad de México, y el del Homenaje a la Mujer; este último es el que marca el inicio de las restauraciones, así lo confirma Mirella Guzmán, viuda del fallecido artista.

"Nuestra preocupación más fuerte es la preservación de los murales, darles mantenimiento, restauración, y le propusimos trabajar con el mural de Homenaje a la Mujer porque sabemos que coincide plenamente con los ideales que el sindicato tiene para las mujeres, ya que éstas representan el 70% de la fuerza de trabajo de la industria maquiladora".

En rueda de prensa abordaron el seguimiento que se le dará a la restauración de los murales.

QUERÍAN ELIMINARLOS

Thamara Puente, hija del famoso muralista, aseveró que recientemente las autoridades de la Ciudad de México estuvieron proponiendo la eliminación de los murales para dar paso a la modernidad y convertir los edificios en zonas de publicidad; dijo que para que esto no suceda, se necesita que más tamaulipecos se sumen a la cadena de quienes piden la preservación de los mismos.

"La visión social sobre el arte es muy diferente, es cambiante y hay muchísimos puntos de vista encontrados, diferentes sobre el papel o la función del arte urbano en general y del muralismo en general; no solamente los de Nicandro Puente, son muchos compañeros muralistas los que se enfrentan este tipo de incertidumbre sobre si existe una protección o no de su legado artístico, que realmente, como es arte urbano, deberían tener el derecho de permanecer en las calles, pero sabemos que no siempre es así".

HONORES AL ARTISTA

Por su parte, Byron Cavazos, secretario general adjunto, dijo que como parte del proyecto se estará buscando que el nombre del reconocido artista tamaulipeco sea honrado también en su estado de origen.

"Necesitamos que la cultura sea un elemento transformador de la sociedad; hoy más que nunca tenemos que seguir contribuyendo a la reorganización social a través de las artes, y siempre en contra de la violencia. Sin lugar a dudas es una gran oportunidad".