Susana Zabaleta recibe 'Cabrito de Cristal' como homenaje a su trayectoria

Desde el escenario donde debutó como actriz y cantó ópera por vez primera en Monterrey, Susana Zabaleta contó una historia conmovedora, "sobrenatural", pero también realista que la llevó a convertirse anoche en un Ícono del Cine Mexicano.

La actriz, cantante y soprano, de 60 años, llegó al Teatro de la Ciudad donde fue homenajeada por el Festival Internacional de Cine de Monterrey, para recibir su reconocimiento, un Cabrito de Cristal, y estrujó a la audiencia con un mensaje fuerte de la cruda realidad que hay detrás de una película.

"Yo le doy las gracias a este festival por seguir haciéndolo. Tienen 20 años. Gracias a ustedes por estar aquí, aunque debería estar atascado", dijo la actriz.





A PUNTO DE LAS LÁGRIMAS

Zabaleta estuvo a punto de las lágrimas al momento de recordar el esfuerzo que implicó hacer la película Sobrenatural, dirigida por su ex esposo y padre de sus dos hijos, el cineasta Daniel Gruener.

"Daniel tenía 23 años cuando yo lo conocí", recordó, "yo tenía un poquito más que él, como siempre... sí, tengo algo del problema", bromeó la cantante, quien actualmente mantiene una la relación sentimental con Ricardo Pérez, 31 años menor que ella.

"Recuerdo que cuando yo lo conocí me encantó (Gruener), y él estaba a punto de filmar, y le dije: 'Me puedes hacer un casting', dijo, 'no, esa obra la va a hacer una actriz y mañana empezamos a filmar'. Ay, chin... tu madre", platicó entre risas de los asistentes.

"Y cuando me despedí de él, que se fue de mi casa, le dije: 'Mañana la vas a filmar y la primera película que vas a hacer, va a ser conmigo. Y como bruja, hicimos Sobrenatural".

Zabaleta fue ovacionada al subir al escenario por su reconocimiento. Sus palabras fueron escuchadas con atención; igual conmovió, sorprendió y hasta provocó carcajadas por su forma directa de expresarse.

"Todos los amigos ayudaron a levantar esa película, porque el cine se levanta. Es muy difícil, pero es que nadie lo dice. Todo mundo dice: '¡Qué padre hacer cine!, ¡qué maravilloso!'. Es de la chingada", compartió.

En el cierre de la edición número 20 del festival de cine regio, la actriz nacida en Monclova dijo además que a veces la crítica no es justa.

"Y después de dejar tu dinero, tu vida, tu matrimonio, y luego la gente dice: 'Está buena...', es como si te hablaran de un hijo. ¿Cómo que 'está buena'? Está perfecta pen... crítico hijo de... que lo único que quería ser era cineasta, y nunca te convertirse.

"Y a pesar de todo eso, seguimos haciendo cine, festivales, seguimos inventando historias porque esto es el testimonio. El cineasta deja el testimonio", expresó emocionada casi a punto del llanto.

La homenajeada con más de 30 años de carrera y que ha participado en otras películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, Vivir Mata y Elisa Antes del Fin del Mundo, también dejó un testimonio valioso en la gala del evento.

"Perdón por chillar, porque Sobrenatural para mí fue uno de los mayores retos, porque sí le dije (a Gruener): 'Vamos a hacer una película y yo voy a ser la protagonista. Acuérdate', y sí, casi acaba con mi matrimonio, con mis amigos, fue tan difícil", aseguró.

"Y fue difícil fotografiarla, estaba Rodrigo Prieto, entonces, esta historia la cuento porque creo que el cine sigue costando igual de trabajo, y ahora lo que hacemos es prender una tele estúpida y ver una película, y el cine se tiene que ver en el cine. No podemos distraernos, no se puede vivir como si la belleza no existiera.

"Gracias por mi Cabrito, perdón por hablar tanto, pero alguien tiene que valorar el trabajo de un cineasta, de un fotógrafo, de un guionista, vestuarista, y de todos. Gracias".

A la ceremonia asistieron los ganadores de la edición 20 del festival, el jurado, directores y actores participantes, e invitados especiales como Erika Buenfil y Tiaré Scanda.