Preparan muestra Chosen Memories

La exposición exaltará la obra de aproximadamente 40 artistas de la región. Y muestra el trabajo de creadores que se han inspirado en la historia, no con una mirada nostálgica, sino tratando de reconectar con ella con miras hacia el futuro.

"Todos son artistas interesados en revisitar el pasado, en pensar que el pasado no es algo que está muerto, sino que está vivo y que puede de algún modo producir una mejora hacia el presente y hacia el futuro", dijo a The Associated Press Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericano del museo y directora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el estudio del arte de América Latina.

La exposición, cuyo título en inglés fue revelado esta semana a AP, contará con aproximadamente 65 obras, entre videos, fotografías, pinturas y esculturas. Abrirá sus puertas el 30 de abril en el tercer piso del museo.

"Es una oportunidad y una ocasión impresionante para mostrar arte contemporáneo de Latinoamérica en Nueva York, con artistas que en su mayoría no se conocen en este contexto, en esta ciudad. Así que creo que va a ser una oportunidad interesante", indicó.

Entre los participantes están el uruguayo Alejandro Cesarco, el mexicano Mario García Torres, la guatemalteca Regina José Galindo, el argentino Leandro Katz y la peruana Gilda Mantilla.

La exposición muestra obras como una instalación del artista colombiano José Alejandro Restrepo, que incluye un video de su subida al Paso del Quindío, en Colombia, una montaña que fue recorrida por el explorado Alexander Von Humboldt en el siglo XVIII.