Alfonso Cuarón habla del futuro del cine y las plataformas streaming

Para el cuatro veces ganador del Oscar, el realizador mexicano Alfonso Cuarón, se está viviendo un cambio de paradigma en el que la disputa entre el cine y las plataformas streaming acabará y habrá compatibilidad ente ambas salidas audiovisuales.

Cuarón explicó que, aunque las compañías de streaming han tomado más riesgos con sus propuestas y los estudios se han atrincherado con libretos grandes, esto estaría a punto de cambiar:

"Pero creo que los grandes estudios (de cine) van a comenzar a retomar proyectos igual específicos, por ejemplo 'Anora' (estrenada en Cannes y de recientemente estreno) no es una película de estudio, pero van a ver que va a funcionar bien. También se ve una mayor apertura de las plataformas para que sus películas se vayan a salas", dijo Cuarón.

Él mismo vivió la época dura entre ambas opciones cuando, en 2018, su cinta "ROMA" no llegó a salas de las grandes cadenas exhibidoras, quienes se negaron a pasarla ante los pocos días que daba Netflix antes de llegar a su plataforma.

El director de "Gravedad" e "Y tu mamá también" se encuentra en esta ciudad, en el marco del Festival Internacional de Cine, para presentar al público mexicano los primeros episodios de "Desprecio", una serie de siete episodios que acaba de salir en Apple TV+, la cual dirigió y coescribió.

Protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline, la historia está basada en la novela "Disclaimer", en donde una respetada documentalista de tv tiene un pasado oculto, que genera varias repercusiones en su presente, tanto con su familia como en personas cercanas a su vida.

"Hace muchos años había leído este libro y coqueteé con la idea de hacerla película, pero no vi la manera de hacerla como formato convencional y luego por otras películas me intrigó mucho el hacer un formato largo. Y como 'El Chivo' (Emmanuel Lubezki, cinefotógrafo) y yo no sabemos hacer tele, la metodología fue el cine; em televisión normalmente se trabaja muy rápido, un oficio que no se me dio y es un lugar donde debes tomar decisiones muy rápidas y eso no está en nuestro DNA, emtocnes fueron muchas horas de material que debíamos hacer", recuerda.

"Está la metodología de hacer cine, pero estábamos claro de que era para tv y creo funciona, pero también funciona bien viéndola episódicamente. Una de las razones de que se pierda la parte más cinemática es cuando la tv, en general, tiene directores intercambiables, así que para hacer algo más cinemático es que debe ser un sólo director el que tome todo", subraya.

Antes del encuentro con medios, Cuarón también presentó el corto navideño animado "An almost Christmas story", del que es productor y que será estrenado en internet el mes próximo.