Una noche sin igual

Cabe mencionar que es la primera vez que esta brillante soprano canta en IRCA y su aval es internacional Yvonne Garza ha participado en producciones y con orquestas alrededor del mundo, acompañando a intérpretes de la talla de Plácido Domingo, y su voz la ha hecho acreedora a reconocimientos nacionales e internacionales.

Ofrecen exquisito recital acompañados del maestro Juan De Dios Ocampo .

EXTRAORDINARIA VELADA

Fue en punto de las 19:00 horas que dio inicio esta velada musical tras la bienvenida por parte de la directora del IRCA y autoridades municipales, que siempre están en busca de compartir arte y cultura con los ciudadanos que gustan de este tipo de eventos.

Los dos cantantes estuvieron acompañados al piano por el maestro Juan De Dios Ocampo quien enmarco el talento operístico de la regiomontana y del reynosense que estuvieron alternando el escenario e incluso hicieron varios duetos fusionando sus potentes voces, lo que cautivo de prinicipio a fin al público asistente.

Artistas, autoridades culturales e invitados al recital junto a Haydeé Álvarez directora del IRCA.

Esta recital de voz y piano sin duda nos hizo contactarnos con otras épocas, otros continentes por medio de sus voces y extraordinarios vibratos.

Mientras que Yvonne Garza mostró una voz potente, de timbre cristalino; dúctil, expresivo, vibrante, Daniel Vargas quien fue su alumno y ahora comparte escenario con ella también demostró la madurez que le han dado 15 años dentro del ámbito operístico.

Ana Liseth Salinas, Tere de Salinas y Grecia Jiménez.

BELLAS PIEZAS

Fue el contratenor quien inicio con "O thou that tellest good tidings to Zion", aria del oratorio EL MESÍAS, después la regiomontana engalano el escenario con "Piangerò la sorte mia", aria de la ópera GIULIO CÉSARE.

El reynosense se hizo cargo de "Hence, Iris hence away", aria de la ópera SEMELE y le siguió Ivonne con "Quando m´en vo´", aria de la ópera LA BOHÈME y "Casta Diva", aria de la ópera NORMA.

Esteban García y Ramiro Regalado

Después ambos fusionaron estilos con "Pur ti miro", dueto de la ópera L´INCORONAZIONE DI POPPEA, logrado ambos los aplausos a su gran talento.

Tras un breve intermedio regreso la soprano para ponerle voz a temas latinoamericanos como La rosa y el sauce, Se equivocó la paloma, El árbol del olvido, Arrullo, Madre mía, cuando muera, De España vengo, canción de la zarzuela EL NIÑO JUDÍO y cerraron la velada uniendo nuevamente sus voces en "Barcarolle", dueto de la operetta LOS CUENTOS DE HOFFMANN.

Angelina Estrada de Hernández, Estela Ayala de Deándar, Irene Barrera, Lety de Carrillo, Marita Esther Camargo y Mirna Ruz.

UN AVAL ¡DE LUJO!

La soprano Yvonne Garza, obtuvo la licenciatura en Música del Columbus University de Georgia, y la Maestría en Música de la Universidad de Carolina del Norte, debutó en el Palacio de Bellas Artes al lado del tenor Ramón Vargas; fue becada en Israel Vocal Arts en Tel Aviv, ha tomado clases magistrales con grandes cantantes como Diana Soviero, Mignon Dunn, Francisco, es maestra en técnica vocal y ha llevado su voz a EU, Portugal y Polonia entre otros países.

Aurora González de Prado y Lulú Prado.

Pedro Garza y Lolita de Garza