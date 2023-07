Difundirá el muralismo a la juventud

Reynosa da la nota positiva ante los reconocimientos culturales que el muralista Obed Calderón continúa cosechando. En esta ocasión, acercando el arte de la obra mural en diferentes latitudes , más allá de la geografía local.

En semanas pasadas de este 2023, después de presentar su candidatura para crear un nuevo mural ante el concurso Beca Grodman de Repatriación de Talento promovido por The University Of Guadalajara Foundation – USA -, el muralista reynosense ha sido premiado para crear un nuevo mural a la Preparatoria N° 13 de la Universidad de Guadalajara.

GRAN NOTICIA

EL MAÑANA DE REYNOSA, siempre pendiente de dar difusión a nuestros talentos, en exclusiva platicó con el artista vía internet y nos contó más sobre este proyecto.

Este premio es para acercar a artistas de alto nivel a la juventud y sobre esto el reynosense dijo: "El mencionado galardón se otorga después de pasar un exhaustivo proceso de selección ante el comité evaluador, que mediante revisión de plan de trabajo y entrevista otorga las becas a artistas calificados destacados en el ámbito cultural, nacional e internacional para desarrollar proyectos de corte social y cultural de alto impacto artístico".

Así mismo destacó sobre el objetivo de este galardón, que es el de propiciar los medios para acercar la creación artista de alto nivel de obra y experiencia cultural significativa a los estudiantes de las Escuelas Preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara y su comunidad.

El artista trabaja con un entusiasta grupo de jóvenes estudiantes jalicienses.

DETALLES DEL PROYECTO

Convoca a crear un mural novedoso.

Obed Calderón nos platica sobre su proyecto:

"En 2022, durante la creación de mi mural ´Paciencia y tiempo´ en Preparatoria N° 8, conocí a la maestra Cenovia Cervantes, directora de la preparatoria N° 13. En esa ocasión me manifestó que no tenían un mural en su auditorio llamado <Sala de Gobierno>. Teniendo la invitación para desarrollar un nuevo mural para la Preparatoria ubicada al Sur de Guadalajara, estuve con la idea de crear un mural para este espacio. La oportunidad se dio al publicarse la convocatoria de la Beca de Repatriación de Talento. Decidí establecer un taller de creación-docencia de obra mural en mosaico mediante convocatoria abierta a los estudiantes del taller especializante en dibujo y pintura de la preparatoria y así enseñar creando".

Obed Calderón comparó características del proyecto: "El mosaico es una técnica duradera y poco común en interiores, además es comunitaria; la riqueza de ritmos y movimientos que tiene el mosaico es muy atractiva; es por ello que decidí enseñar mi método propio para crear murales en mosaico a las estudiantes participantes en este taller-creación".

En pleno desarrollo del proyecto.

EL MURAL SIGUE EN DESARROLLO

Para crear el mural Obed Calderón encabeza el equipo de estudiantes entusiastas y comprometidas por aprender el método de la creación de la obra en gran formato. Impartiendo conferencias en línea durante semanas desde Reynosa hasta Guadalajara, las estudiantes beneficiarias recibieron la capacitación por parte del muralista. A la par, se coordinó todo lo necesario respecto a materiales y preparativos para ejecutar la obra mural en mosaico una vez su arribo a Jalisco.

Obed Calderón comparte su amplia experiencia en la creación de obra mural. Al momento, el mural en mosaico para la Sala de Gobierno lleva un gran avance y sigue en desarrollo. El equipo está conformado por Obed Calderón como director y autor del proyecto, Majo Guerra, asistente. Las estudiantes beneficiadas son Elizabeth Ruelas, Elizabeth Sotelo, Sofía Jiménez, Alejandra Judith Martínez, Jennifer Andrea Méndez, Ángela Paulina Mendoza, Alicia Ihazel Zermeño, Valeria Torres, Karely Cortés, Adriana Sofía Villa, Paola Irene Hernández y Angélica Grajeda, en el registro fotográfico. Todas ellas, talento en Artes Visuales formadas en la Universidad de Guadalajara.

OBRA MURAL, COMPROMETIDA Y PERMANENTE

Obed Calderón nos comenta que después de haber aprendido más sobre el mosaico en su preparación como Licenciado en Artes Visuales para la Expresión Plástica y la especialización en Florencia, Italia, en 2018 no había tenido oportunidad de crear obra en mosaico y aplicar sus conocimientos después de crear el mural "Arte, no guerra" en el IRCA Longoria, en Reynosa, primer mural en mosaico en la ciudad. Es por ello que afirma: "Estoy seguro que sólo enseñando este tipo de procedimientos y métodos a los artistas en ciernes podrán crear verdadera obra mural, comprometida y permanente. Así como en su momento recibí este conocimiento, ahora lo he madurado y aplicado a resolver mi necesidad expresiva en el gran formato; deseo también trasmitirlo".

POR INAUGURARSE

El reynosenses Obed Calderón espera que en pocas semanas el mural en Sala de Gobierno de Preparatoria N°13 sea inaugurado y de antemano está muy satisfecho con lo que ahí está plasmado, pues poco a poco va haciéndose de su legado artístico.

SOBRE ESTA OBRA