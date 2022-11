La veneración de los antiguos mayas a los dioses, a través de todo tipo de imágenes que van de lo divino a lo profano, es el enfoque de la nueva exposición que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inaugurará la próxima semana con piezas provenientes de México, Guatemala y Honduras.

Esculturas, platos de cerámica, cuencos, paneles de piedra, pequeñas figuras y enormes piezas que fueron parte de monumentos funerarios forman "Lives of the Gods: Divinity in Maya Art" ("Las vidas de los dioses: La divinidad en el arte maya"), la primera gran exposición de arte de esta cultura en Estados Unidos en una década. La muestra reúne casi 100 obras creadas por artistas del periodo clásico (del 250 al 900 d.C.).

EL CURADOR

Oswaldo Chinchilla, curador de la exhibición, dijo durante una presentación a la prensa que las deidades pintadas o talladas en las obras podían ser terroríficas, pero también podían ser tiernas y se muestran en la niñez y en la madurez, además de en su muerte y su vuelta a la vida.

"Los artistas (mayas) a menudo escogían mostrar escenas curiosas en las que poderosos dioses eran derribados por oponentes más débiles", dijo el guatemalteco, que también es profesor adjunto de antropología en la Universidad de Yale.

"En los recipientes de cerámica a veces vemos humor, e incluso profanidad, y sin embargo, hay un significado religioso profundo", agregó.

MAÑANA INICIA

La muestra, que arrancará el 21 de noviembre, incluye obras raramente vistas y descubrimientos recientes. Algunas forman parte de las colecciones de otros museos y otras tantas fueron prestadas por los gobiernos de México y Guatemala. La muestra tiene una primera sección llamada "Creaciones", que expone episodios mitológicos relacionados con el origen del mundo. Le sigue "Día", que muestra dioses del día como el Dios del sol K´inich, y la tercera sección es "Noche", con obras que representan al Dios Jaguar, un protagonista en la imaginería de los dioses de la noche.

Otra sección, "Lluvia", incluye representaciones del dios de la lluvia, Chahk, y el dios de los rayos, la fertilidad y la abundancia, K´awiil. La sección "Maíz" ofrece una crónica sobre la vida, la muerte y el renacimiento del Dios del Maíz, el cultivo básico maya. Las obras de la exposición lo muestran siempre joven y bello y lo relacionan con otros dos productos valiosos en la economía maya: el jade y el cacao.

"Conocimiento" es una sección que se adentra en el trabajo de los escribas y la sección final, "Dioses patronos", incluye piezas que muestran a reyes y reinas adoptando atributos de los dioses.

"La vida de los dioses" incluye obras que están firmadas por los artistas, con sus nombres tallados sobre los monumentos de piedra y en vasijas ornamentadas. La obra de piedra caliza "Panel con mujer de la nobleza", por ejemplo, está firmada por K´in Lakam Chahk y Jun Nat Omootz.