Le faltarían 400 mdp a Museo de Ciencias Ambientales

GUADALAJARA, Jalisco

"Estamos a punto de terminarlo, es la última obra que falta (en el CCU), justo es de los temas por los que debemos de regresar al diálogo (con el Gobierno del Estado), es un proyecto de Ciudad, no es de los universitarios, es un proyecto que desde la universidad queremos regalarle a México y al mundo", dijo Villanueva.

La edificación tiene 90 por ciento de avance, pero todavía falta la museografía.

"La obra civil está a más de 90 por ciento, lo que sigue es la museografía, que es cara, pero ya toda la parte didáctica y de contenidos, que es lo más difícil, llevan más de 10 años haciendo esos contenidos, ya está todo, lo único que nos falta es un poquito de dinero.

"Yo esperaría que con 300 millones, 400 millones ya estemos terminando todo el museo", estimó Villanueva.

BUSCARÁ NO RENOVAR CARGOS DE PADILLA LÓPEZ

El Rector expresó que no buscará suplentes para las funciones que desarrollaba Raúl Padilla López en la casa de estudios. A menos que sea estrictamente necesario buscará no nombrar sustitutos en los cargos que tenía el ex Rector, como la presidencia del CCU, del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y de la Fundación Universidad de Guadalajara.

"Todas las representaciones que él tenía (Padilla López) y que no tengan que ser suplidas por alguien, yo intentaré que no las ocupe nadie como un homenaje a él.

"Habrá otros (cargos) que sí podemos buscar quién pueda llevar las actividades, está la Fundación de la Universidad de Guadalajara, está el Centro Cultural Universitario, pero se los digo honestamente, los cargos que no generen ningún problema administrativo o jurídico intentaré no nombrar sucesor del licenciado Padilla", recalcó Villanueva.