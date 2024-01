Proyecta Museo de Arte Moderno de NY su cine

Ciudad de México

El legendario cineasta Luis Buñuel se adueñará de Nueva York en un par de semanas cuando arranque un ciclo de cine especial en el Museo de Arte Moderno (MoMA).

Junto a la Cineteca Nacional, el Festival Internacional de Cine de Morelia y la Filmoteca de la UNAM, "Buñuel en México" enfocará sus proyecciones en 20 de las 21 cintas que el cineasta dirigió en el País.

Los filmes estarán disponibles del 1 al 20 de febrero de este año; la única producción que no estará disponible en este ciclo será Así es la Aurora, de 1956, según un comunicado del MoMA

Entre las películas que la audiencia y asistentes al museo podrán ver destacan Gran Casino (1947), Simón del Desierto (1965), Los Olvidados (1950) y El Ángel Exterminador (1962).

También figuran clásicos como El Gran Calavera (1949), Susana (1951), El Bruto (1953), La Ilusión Viaja en Tranvía (1954), Ensayo de un Crimen (1955), Nazarín (1959) y Viridiana (1961).

El MoMA ya ha proyectado en el pasado la obra de Buñuel dentro de sus instalaciones. También a exhibido ciclos dedicados al cine de México, como "Julio Bracho and the Golden Age of Mexican Cinema", en 2017, y "El Indio: The Films of Emilio Fernández", en 2018.