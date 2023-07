Adiós a un gran novelista

Muere Cormac McCarthy, ganador del premio Pulitzer y autor de "The Road" y "No Country for Old Men"

Santa Fe, EU.- Cormac McCarthy, el novelista ganador del premio Pulitzer, que con una prosa densa y a la vez delicada llevó a los lectores del sur de los Apalaches al desierto del suroeste en novelas como "The Road" ("La carretera"), "Blood Meridian" ("Meridiano de sangre") y "All the Pretty Horses" ("Todos los hermosos caballos"), ha muerto. Tenía 89 años.

El sello editorial Alfred A. Knopf, de Penguin Random House, anunció que McCarthy murió por causas naturales en su casa de Santa Fe, Nuevo México.

INQUEBRANTABLE OFICIO

"Durante 60 años, demostró una dedicación inquebrantable a su oficio y a explorar las infinitas posibilidades y el poder de la palabra escrita", dijo el director ejecutivo de Penguin Random House, Nihar Malaviya, en un comunicado. "Millones de lectores de todo el mundo adoptaron a sus personajes, sus temas míticos y las verdades íntimas y emocionales que dejó al descubierto en cada página, en novelas brillantes que permanecerán vigentes y atemporales, para las generaciones venideras".

McCarthy, criado en Knoxville, Tennessee, llegó a ser comparado con William Faulkner por su estilo expansivo que remite al Antiguo Testamento y su entorno rural. Los temas de McCarthy, como los de Faulkner, a menudo eran sombríos y violentos y dramatizaban cómo el pasado se reflejaba en el presente.

A través de paisajes lúgubres e imponentes y comunidades fronterizas deterioradas, colocó a vagabundos, ladrones, prostitutas y hombres viejos y destrozados, todos incapaces de escapar de destinos determinados para ellos mucho antes de que nacieran. Como aprendería el condenado John Grady Cole de la célebre trilogía "Border" ("En la frontera") de McCarthy, los sueños de una vida mejor eran solo sueños, y enamorarse un acto de locura.

POPULARIDAD TARDÍA

La propia historia de McCarthy fue una de logros y popularidad tardíos y continuos. Poco conocido por el público, a los 60 años se convertiría en uno de los escritores más exitosos del país a pesar de que rara vez hablaba con la prensa. Se abrió paso comercialmente en 1992 con "All the Pretty Horses" y durante los siguientes 15 años ganó el Premio Nacional del Libro y el Pulitzer, fue invitado en el programa de Oprah Winfrey y vio su novela "No Country for Old Men" ser adaptada por los hermanos Coen para la película titulada en español "Sin lugar para los débiles", protagonizada por Javier Bardem, la cual fue galardonada con el Oscar. Los fanáticos de los Coen descubrirían que el diálogo escueto y absurdo de la película, tan característico del trabajo de los hermanos, se extrajo directamente de la novela.

BASTA IMAGINACIÓN

"The Road", su cruda historia de un padre y un hijo que vagan por un paisaje devastado, le atrajo a su audiencia más amplia y el mayor reconocimiento. Ganó el premio Pulitzer de ficción en 2007 y fue seleccionada por Winfrey para su club de lectura. En su entrevista con Winfrey, McCarthy dijo que, aunque normalmente no sabía qué generaba las ideas para sus libros, podía rastrear "The Road" hasta un viaje que hizo con su hijo pequeño a El Paso, Texas, a principios de la década. De pie junto a la ventana de un hotel en medio de la noche, mientras su hijo dormía cerca, comenzó a imaginar cómo sería El Paso dentro de 50 o 100 años.