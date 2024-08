Arman tremenda tocada: ¡Llega para quedarse!

El sábado 17 de agosto se presentó la agrupación "La Visita" en 1942 Bar & Grill, de Mission, Texas, logrando un gran éxito, pues el público cantó, bailó y recordó buenos tiempos con su viaje atravesando la música de los 80´s y 90´s.

Esta banda, integrada por talentos reynosenses, encontró un muy buen escaparate para su música; la tocada fue gratuita en el mencionado bar, donde "La Visita" llevó a todos por un viaje en el túnel del tiempo con clásicos del rock y rock en español.

La velada arrancó a las 23:30 horas a cargo de los integrantes de la banda: Cynthia Benavides (vocalista), Raúl Muñoz (guitarrista), César Chapa (guitarra rítmica y coros), Hugo Magallán (baterista) yJavi López (bajista), quienes en la primera tanda interpretaron Joey (Concrete Blond), Zombie (The Cranberries), Ironic (Alanis Morrissette), Your Love (The Outfield) y Mujer Amante (Rata Blanca), siempre acompañados por el coro de los asistentes que también sumaron sus voces a la de su vocalista.

La música en español no podía faltar y llegaron melodías como "No Dejes Que" (Caifanes), "Atado a Un Sentimiento" (Miguel Mateos), "Prendedor" (Cecilia Toussaint), "Revolución" (Fobia), "Giving Your Self Away" (Ratt), "Lago en El Cielo" (Gustavo Ceratti) y fue con "Talk Dirty To Me" (Poison) que concluyeron su primera particiapación pasada la medianoche.

Tras un break, "La Visita" volvió a apoderarse de la escena con interpretaciones como "18 & Life" (Skid Row), "Aviéntame" (Caifanes), "Beber de tu Sangre" (Amantes De Lola), "El Final" (Rostros Ocultos) y "Cuando Seas Grande" (Miguel Mateos); esta melodía estuvo a cargo de la voz de un invitado especial, Guillermo G Atisha, quien arrancó con su talento una gran ovación de los presentes.

Y siguiendo con la tocada desfilaron otras canciones emblemáticas, como "Mariposas" (Enanitos Verdes), "Afuera" (Caifanes), "Mejor No Hablemos De Amor" (Enanitos Verdes), "Man In The Box" (Alice In Chains), "Debajo de tu Piel" (Caifanes), "Just Like Heaven" (The Cure) y para cerrar eligieron "Hysteria" (Def Leppard), fue una tocada inolvidable, pues fue un recuento de lo mejor de la música en ambos idiomas y dejaron un muy buen sabor de boca, por lo que, sin duda, se volverá a repetir, pues estas más de dos horas de rock fue el resultado de horas de ensayo, así que la presentación fue todo un éxito.

INTEGRANTES:

Cynthia Benavides (vocalista)

Raúl Muñoz (guitarrista)

César Chapa (Guitarra rítmica y coros)

Hugo Magallán (baterista)

y Javi López (bajista).