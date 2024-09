Fans de Juan Gabriel le demuestran su "Amor eterno" en el Zócalo

Desde temprana hora, los fans de Juan Gabriel comenzaron a llegar a las inmediaciones de la plancha del Zócalo para ser testigos de una de las noches más especiales en el legado del "Divo", la proyección del concierto "Mis 40 años en Bellas Artes".

Entre las familias que se dieron cita, está la de la señora Carmina, de 77 años, quien viajó, junto a su nieta, más de una hora, desde Aragón, para compartir con la multitud la música que inmortalizó al fallecido cantante.

Aunque al principio no había muchas personas reunidas, pero, poco a poco y conforme la tarde fue cayendo, el lugar comenzó a llenarse. Adultos, jóvenes y niños, todos en busca de un lugar para poder ver, en video, una vez más al "Divo".

"Conocí a Juan Gabriel por un novio que tuve", recuerda doña Carmina, haciendo énfasis en que, para ella como para los miles que estarán esta noche en el Zócalo capitalino, Juanga fue parte del "soundtrack" de sus vidas. "Antes era muy común comprar discos y escucharlos en la grabadora. A mí me encantaba el disco donde estaban "El Noa Noa" y "Querida". Lo ponía para hacer el quehacer y la comida", dice con una sonrisa nostálgica a EL UNIVERSAL.

Para ella, el intérprete era de esos artistas como los que ya no hay, atento y sencillo: "No era payaso como otros artistas", asegura. Tanto le gustaba su música que, cuando su esposo falleció, ella y sus hijos le cantaron "Amor Eterno" para darle el último adiós.

La partida de Juan Gabriel fue un duro golpe, uno del que su nieto formó parte: "Cuando murió Juan Gabriel, me dio mucha tristeza. Estaba haciendo el quehacer cuando me llamó por teléfono uno de mis nietos, que en ese entonces tenía como diez años. Me dijo: 'Abuelita, ¿ya supiste que se murió Juan Gabriel?' Él me dio la noticia, porque sabía cuánto me gustaba".

Afortunadamente, tuvo la oportunidad de verlo en vivo en el Auditorio Nacional, un regalo de uno de sus hijos y que quedará con ella en su corazón y su memoria.

"Fue un concierto muy padre, los mariachis, los coristas y bailarines, todo estaba muy bien. Me sabía todas las canciones, pero él se aventaba mucho tiempo cantando y no se cansaba. Nos tuvimos que salir antes para alcanzar el metro, pero creo que siguió cantando como una hora más. Era un artista muy completo y siempre animado".

Otro de los fans que acudió al llamado fue Eulalio González, de 80 años, quien mostraba su orgullo con un cartel donde dejaba claro que el cantante sigue presente entre su público. "Esto es una cosa hermosa, aquí, en el corazón de nuestro México. Mucha gente quisiera estar aquí, pero no puede, y yo tuve la fortuna de venir", expresa.

Eulalio recuerda perfectamente el día que Juan Gabriel falleció. "Estaba trabajando cuando mi hija mayor vino a decirme: 'Está saliendo en la tele que murió Juan Gabriel'. No lo podía creer. Él solo tenía 66 años y conmocionó a todo el pueblo mexicano", cuenta con una mezcla de nostalgia y admiración.

El concierto en el Zócalo comenzó en punto de las 7 de la noche, y la plancha ya se veía abarrotada por miles de personas que se dieron cita para presenciar el homenaje al Divo de Juárez.